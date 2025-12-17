DSP Alba: 40 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii: Peste 100 de persoane internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis miercuri, 17 decembrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru 8 -14 decembrie 2025 decembrie, în județ, este următoarea:

Gripa: 40 cazuri (cu 33,33% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 2 cazuri internate.

Infecții acute căi respiratorii superioare: 2584 cazuri (cu 12,30% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 16 internate.

Pneumonii: 318 cazuri (cu 1,27% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară când au fost raportate 314 cazuri), dintre care 86 internate, a transmis DSP Alba.

