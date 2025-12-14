Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025
Un nou virus gripal care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Numai în prima săptămână din decembrie 2025 au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri de gripă, potrivit datelor oficiale. Medicii recomandă oamenilor din categoriile de risc să se vaccineze și să își ia câteva măsuri de precauție, notează digi24.ro.
Primele cazuri de gripă sezonieră au fost în special în rândul persoanelor în vârstă, cu multe boli asociate. Simptomele sunt febră, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă urmată de tuse productivă și o stare generală profund alterată.
Pacient: Am avut probleme cu respirația, abia am putut să stau în picioare. E greu, mai ales pentru bătrâni.
Pacientă: Am lăsat geamul rabatat și ușa de la balcon deschisă peste noapte și ușa deschisă. Dimineața m-am trezit că mă doare gâtul. Așa a început totul.
Pacient: Mi-o venit rău dintr-o dată, mi-a spus că sunt gripat, dar de unde, când, cum, nu știu.
Doar în prima săptămână din decembrie au fost raportate peste trei mii de cazuri de gripă la nivel național, față de 1.500 în săptămâna anterioară. Un virus gripal nou care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Dublarea numărului de cazuri de gripă la nivel național marchează debutul sezonul de gripă în România.
Medicii recomandă vaccinarea, mai ales categoriile de risc, iar populația trebuie să se prezinte la medic la primele semne de boală. Riscul de a face o formă severă a bolii este moderat, potrivit Centrului european pentru prevenția și controlul bolilor. Categoriile de risc sunt persoanele peste 65 de ani, gravidele și persoane din centrele de îngrijire.
Dr. Andrei Csep, medic primar boli infecțioase: Boli metabolice, diabetul zaharat, boli pulmonare, în special persoane cu astm bronșic sau BPOC, pacienții cu boli cardiovasculare. Pe lângă vaccinare, oamenii pot preveni boala prin respectarea igienii mâinilor, evitarea aglomerației, alimentația echilibrată și o bună hidratare a organismului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”
Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat” Desecretizarea informațiilor discutate în ședința CSAT din noiembrie 2024, care a stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, va avea loc, a declarat Nicușor Dan. Președintele nu a explicat exact când acest lucru se va întâmpla […]
Topul celor mai descărcate aplicații în 2025: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri
Topul celor mai descărcate aplicații în 2025: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele 3 poziții în topul celor mai descărcate aplicații din 2025, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante. Ne uităm la câteva dintre cele mai descărcate aplicații […]
Ministrul Educației, Daniel David, a negat creșterea normei didactice: ,,Nu există discuţii în această privinţă”
Ministrul Educației, Daniel David, a negat creșterea normei didactice: ,,Nu există discuţii în această privinţă” Ministerul Educaţiei a transmis un comunicat prin care respinge ferm informaţiile apărute în spaţiul public privind o posibilă creştere a normei didactice sau aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. „Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025
Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025...
Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”
Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia prețurilor la terenuri
Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia...
Curier Județean
FOTO | Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”
Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt...
FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR
Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane...
Politică Administrație
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Opinii Comentarii
14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite
14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...
În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza
În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...