Rămâi conectat

Actualitate

Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025

Un nou virus gripal care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Numai în prima săptămână din decembrie 2025 au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri de gripă, potrivit datelor oficiale. Medicii recomandă oamenilor din categoriile de risc să se vaccineze și să își ia câteva măsuri de precauție, notează digi24.ro.

Primele cazuri de gripă sezonieră au fost în special în rândul persoanelor în vârstă, cu multe boli asociate. Simptomele sunt febră, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă urmată de tuse productivă și o stare generală profund alterată.

Pacient: Am avut probleme cu respirația, abia am putut să stau în picioare. E greu, mai ales pentru bătrâni.

Pacientă: Am lăsat geamul rabatat și ușa de la balcon deschisă peste noapte și ușa deschisă. Dimineața m-am trezit că mă doare gâtul. Așa a început totul.

Pacient: Mi-o venit rău dintr-o dată, mi-a spus că sunt gripat, dar de unde, când, cum, nu știu.

Doar în prima săptămână din decembrie au fost raportate peste trei mii de cazuri de gripă la nivel național, față de 1.500 în săptămâna anterioară. Un virus gripal nou care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Dublarea numărului de cazuri de gripă la nivel național marchează debutul sezonul de gripă în România.

Medicii recomandă vaccinarea, mai ales categoriile de risc, iar populația trebuie să se prezinte la medic la primele semne de boală. Riscul de a face o formă severă a bolii este moderat, potrivit Centrului european pentru prevenția și controlul bolilor. Categoriile de risc sunt persoanele peste 65 de ani, gravidele și persoane din centrele de îngrijire.

Dr. Andrei Csep, medic primar boli infecțioase: Boli metabolice, diabetul zaharat, boli pulmonare, în special persoane cu astm bronșic sau BPOC, pacienții cu boli cardiovasculare. Pe lângă vaccinare, oamenii pot preveni boala prin respectarea igienii mâinilor, evitarea aglomerației, alimentația echilibrată și o bună hidratare a organismului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

14 decembrie 2025

De

Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat” Desecretizarea informațiilor discutate în ședința CSAT din noiembrie 2024, care a stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, va avea loc, a declarat Nicușor Dan. Președintele nu a explicat exact când acest lucru se va întâmpla […]

Citește mai mult

Actualitate

Topul celor mai descărcate aplicații în 2025: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 decembrie 2025

De

Topul celor mai descărcate aplicații în 2025: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele 3 poziții în topul celor mai descărcate aplicații din 2025, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante. Ne uităm la câteva dintre cele mai descărcate aplicații […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Educației, Daniel David, a negat creșterea normei didactice: ,,Nu există discuţii în această privinţă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 decembrie 2025

De

Ministrul Educației, Daniel David, a negat creșterea normei didactice: ,,Nu există discuţii în această privinţă” Ministerul Educaţiei a transmis un comunicat prin care respinge ferm informaţiile apărute în spaţiul public privind o posibilă creştere a normei didactice sau aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. „Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 28 de minute

Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025

Un nou virus gripal se răspândește rapid în România: Peste 3.000 de îmbolnăviri înregistrate în prima săptămână din decembrie 2025...
Actualitateacum o oră

Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”

Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Ştirea zileiacum 15 ore

Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia prețurilor la terenuri

Transapuseana, efectele modernizării celui mai spectaculos drum din Apuseni: Mii de turiști, investiții în pensiuni și mici puncte culinare, explozia...

Curier Județean

Curier Județeanacum 18 ore

FOTO | Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”

Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt...
Curier Județeanacum o zi

FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR

Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 17 ore

Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei

Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite

14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...
Opinii - Comentariiacum o zi

În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza

În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea