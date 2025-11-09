Drumul Orbaia, DC39, din comuna Mihalț, urmează să fie modernizat. Ce lucrări sunt prevăzute în proiect

Drumul Orbaia, DC39, din comuna Mihalț, urmează să fie modernizat. Ce lucrări urmează să fie realizate

Proiectul denumit ,,realizare acostamente, șanțuri și accese la proprietăți pe DC39 (Drum Orbaia) în intravilanul localității Mihalț, județul Alba” a primit undă verde din partea Direcției Județene de Mediu Alba.

Proiect documentației studiate, amplasamentul proiectului propus se află pe un tronson din drumul comunal DC39 (Drum Orbaia) în intravilanul localității Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba. Terenul are în prezent utilizarea de drum public și va avea aceeași utilizare.

Lungimea totală a drumului este de L=981.00, de la km 0+000 la km 0+981 pe ambele părți ale acestuia. Accesul rutier se face din drumul național DN14B, prin intermediul drumului județean DJ107B. În cadrul proiectului se vor păstra drumurile laterale amenajate, iar cele de pământ se vor amenaja cu dală de beton la fel ca și pe accese.

De asemenea, se vor realiza accesele la proprietăți, se vor consolida acostamentele și se vor îmbunătăți condițiile de colectare și evacuare a apelor pluviale spre emisari siguri. Tronsonul începe din intersecția existentă din zona primăriei. De asemenea, sectorul propus începe din zona unor tronsoane modernizate.

Scurgerea apelor și podețele se va realiza prin intermediul șanțurilor din beton amplasate între acostament și trotuare/limita de proprietate. Șanțurile se vor realiza din beton C25/30 cu grosimea de 10 cm dispus pe un pat din balast cu grosimea tot de 10 cm. Acostamentele se vor amenaja/consolida pe o lungime de 981 m pe ambele părți ale drumului comunal. Acostamentele se amenajează cu lățime de 0.50-1.00 m pe o suprafață de 1497.84 mp.

Situația existentă:

Sistemul de captare și evacuare a apelor de suprafață este deficitar pe întreaga lungime a tronsonului analizat. Nu este asigurată continuitatea șanțurilor pe întreaga lungime, existând atât tronsoane de șanțuri de pământ, dar și sectoare de drum unde acestea lipsesc sau nu mai prezintă secțiuni corespunzătoare de scurgere. De asemenea, majoritatea acceselor la proprietăți sunt deteriorate sau colmatate și nu asigură continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului.

Descrierea lucrărilor:

Dispozitive de scurgere a apelor de suprafață (rigole/șanțuri, podețe)

Refacere intersecții cu drumurile laterale, respectiv amenajarea de podețe transversale

Lungime drum comunal pe care se realizează lucrări = 981.00 m

Suprafață construită = 5000.00 mp

Șanț trapezoidal din beton C25/30, h=20cm = 316.00 m

Șanț trapezoidal din beton C25/30, h=30cm = 589.00 m

Lungime bordură din beton 12x25cm = 75.00 ml

Lungime acostamente consolidate din beton C25/30 = 1930.45 ml

Suprafață acostamente consolidate din beton C25/30 = 1497.84 mp

Accese la proprietăți cu podețe tubulare, având diametrul interior de 200-400m și lungimea de

aprox. 2-6 m = 65.00 buc

Suprafață accese la proprietăți proiectate = 1082.50 mp

Amenajare drumuri laterale

Amenajare spații verzi. Se va evita taierea arborilor din amplasament.

Taluzele afectate de lucrările propuse vor fi readuse la starea inițială prin acoperire cu un strat de pământ vegetal însămânțat artificial.

Pe traseul lucrărilor pot fi întâlnite rețele hidroedilitare, de gaz, de telefonie sau electrice

