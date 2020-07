Drept la Replică: Nu am primit nici o solicitare să plătesc vreo suma de bani către finanțe sau către altă persoană sau instituție și nici nu am plătit

Sunt administratorul firmei la care face referire articolul publicat de dumneavoastră „Cum au fost înșelate cu peste 130.000 de lei, mai multe persoane, de un bărbat din Alba Iulia, care s-a dat drept polițist, ofițer de informațîi sau funcționar la finanțe”. În virtutea dreptului la replică va rog să publicați următoarele:

Nu am primit nici o solicitare din partea persoanei G.A.P. să plătesc vreo suma de bani către finanțe sau către altă persoană sau instituție și nici nu am plătit.

Acest lucru este o invenție a unor polițiști corupți constituiți într-un grup infractiunal organizat în interiorul poliției municipiului Albă lulia. Împotriva acestora am făcut plângere penală la Parchetul Curțîi de Apel Albă.

Pentru a întări cele spuse de mine am făcut o declarație autentică în față unui notar în care spun că G.A.P. nu îmi datorează banii, nu am avut nici un prejudiciu financiar sau de altă natură din partea lui. Iar datele din dosarul 1211/P/2020 nu sunt reale și NU sunt deacord cu ele.

Acum va prezint pe scurt modul de operare a unor polițiști corupți și abuzivi.

În dată de 02.07.2020 am fost săltat (sună urat dar acesta este adevărul) din trafic de care doi agenți de poliție. Eram în zona benzinăriei Bogdan din Alba lulia, au apărut cei doi agenți și au spus că trebuie să merg cu ei la poliție să dau o declarație pentru că am fost vătămat întrun dosar penal. Eu am spus că nu am suferit nici o vătămare și nu văd de ce ar trebui să merg. Dacă este nevoie pot să mă citeze. Atunci unul dintre agenți a devenit nervos și a început să țipe la mine. Lumea din benzinărie, era ora 13, a început să se uite ca la circ. Am fost urcat în autoutilitara de transport deținuți, cu gratii și scaune din fier. Era foarte cald, nu mergea sau nu a fost pornit sistemul de ventilație. Iar înăuntru era un strat lipicios de transpirație aproape peste tot de la persoanele transportate înaintea mea. Am pornit spre sediul poliției Alba lulia, la un moment dat mașina frânează brusc și sunt proiectat în peretele despărțitor de tablă și cad că un sac de cartofi între banchetă și perete. În fața autoutilitarei de poliție care mergea pe banda 1 a intrat cineva de pe bandă 2 .Am realizat asta după ce am reușit să mă ridic dintre scaune. Polițistul îl înjură pe șoferul neatent.

Am ajuns lac de transpirație la sediul poliției unde am fost dus direct la etajul 1, camera 22 la domnul polițist Rareș Bîc. Care era în birou cu încă un polițist, între timp au mai venit 2 polițiști într-un spațiu de aproximativ 10 mp toți fără măști și mânuși, inclusiv eu.

Rareș Bîc m-a luat tare de la început, spunând ceva de genul,, ia zi mai ce ști de G.A.P, am spus ce știu dar acesta era nemulțumit. Vroia să îi spun cu ce am fost înșelat G.A.P. eu am spus în repetate rânduri că nu am înșelat cu nimic dar el o ținea una și bună că am fost înșelat de el.

În timp ce mă audia pe mine în calitate de parte vătămată vorbea pe wataps cu procuroarea de caz, a mă ieșit de 3 ori afară să vorbească cu șefii.

Îmi era foarte cald și am cerut domnului Rareș Bic un pahar de apă, acesta ia zis colegului de birou, dute la wc și adu niște apă, acesta pleacă și vine cu un pahar de apă. Care sper că nu a fost din wc, putea să zică, adu un pahar de apă de la baie. Am precizat asta să vedeți atitudinea lor.

În timpul audieri domnul Rareș Bic nu mumai că îmi sugera ce trebuie să răspund ci pur și simplu vroia să declar împotriva lui G.A.P. ce zicea el.

Vaznd că el tot scrie la calculator,listează, se mai uită prin dosar, mai vorbea pe wataps, îl întreb dacă ce scrie el acolo are legătură cu mine, la care el îmi spune că el scrie declarația pe care TREBUIE să o semnez eu. În acest moment i- am spus încă o dată că eu nu am fost vătămat cu nimic de G.A.P. nu doresc să depun plângere penală, nu mă constitui parte civilă în dosar și nu semnez nimic altceva. Am mai spus că văd că dvs.vreți să îl înfundați pe G.A.P. cu orice preț de aceea eu solicit să fiu asistat de avocat pentru că am și eu niște drepturi. Auzind asta acesta se enervează foarte tare rupe tot ce listase și aruncă la coș.

Apoi îmi listează, după o ora de la începerea audieri un proces verbal în 4 pagini cu drepturile părți vătămate, îl aruncă în față mea și zice ia și citește să vezi ce înțelegi.

Văzând toate astea, și faptul că de mai multe ori acesta mă amenințat direct, spund dacă nu semnezi declarația de parte vătămată îți schimb încadrarea și te bag la tăinuire sau la complicitate. Am spus că nu mai vreau să dau nici o declarație decât în prezența avocatului meu. Atunci Rareș Bîc a zis cheamă acum avocatul că eu trebuie să rezolv azi. Nu am înțeles care era urgență. Apoi a fost deacord să vin a două zi la ora 9 cu avocatul.

A două zi în 03.07.2020 la prima ora am fost la un medic dermatolog deoarece au apărut niște pete pe piele, din cauza caiduri și mizeriei din autoutilitară de transport deținuți cu care am fost ridicat cu o zi înainte. Am fișa de la medic cu dată de 03.07.2020 ora 8.45 , rețeta, chitanța de achitare a consultației și bon fiscal pentru medicamente.

La 9.19 mă sună domnul Rareș Bic foarte supărat că nu am ajun, spunând că o să trimită dubă după mine. Am reușit să îi spun la telefon de problema mea medicală apărută dar a zis că nu îl interesează. Am spus că avocatul meu este în București și nu ajunge decât la ora 13. A zis că nu acceptă așa ceva. Am spus că sunt totuși o finta umană și vreau să fiu tratat cu puțînă umanitate și respect. Dar nu am avut cu cine discuta, o ține una și bună dacă, nu vi schimbăm foaia, asta a spus de mai multe ori.

Văzând și auzind asta îl sun pe domnul Marius Ciugudean comandantul poliției municipiului Albă lulia, îi spun cine sunt, îi spun că sunt tratat abuziv și inuman de niște subalterni și îi cer să mă primească intro audiență scurtă să îi spun despre ce este vorba.

Acesta acceptă și mă primește în jumate de ora, îi spun cuvânt cu cuvânt cele scrise de mine aici dar în loc să îmi spună că nu este ok comportamentul subalternilor săi, sau să îmi zică că va cerceta și va lua măsuri acesta începe efectiv să urle, spunând., .acest G.A.P. este un ȘARLATAN, ȘARLATAN, ÎNȚELEGI ȘARLATAN. Apoi pe un ton ridicat îmi spune, te știu om serios tu trebuie să rămâi în zona părți vătămate, trebuie să înțelegi asta, apoi a început să urle efectiv că omul cercetat este un șarlatan, când spunea asta parcă îi iesau ochii din orbite. A reușit să mă sperie comportamentul și atitudinea lui. Atunci am zis dacă sunteți convins că este așa atunci de ce nu îl trimiteți direct la Aiud la pușcărie.

De trei ori a repetat Marius Ciugudean faptul că trebuie să merg jos în birou la Rareș Bic și să declar ce trebuie, ce îmi spune el. Pare incredibil dar acesta este adevărul. Apoi îl sună pe Rareș îl cheamă în birou și de față cu mine îi zice că eu sunt un om serios și o să declar ce trebuie !!!

După care îmi cere să ies din birou să mai discute ceva cu Rareș. După aproximativ 10 minute Rareș iese și mergem la el în birou.

Odată ajuns în birou începe să mă convingă să declar că G.A.P. a cerut să îi dau bani iai eu am făcut o plata în contul indicat de el. Am spus că nu este adevărat și nu pot declara așa ceva. După care îi zic, chiar dacă aș declara așa ceva va trebui să probez asta, și nu am cum proba,(încercam să îl conving să renunțe ) iar avocatul lui mă va da în judecată.

Auzind asta Rareș Bic îmi zice că avocatul lui G.A.P. domnul I.R. are un caracter infect la fel că și clientul lui, că sunt de același fel…

Apoi din nou începe să scrie efectiv ce vroia el în declarație, a scris că eu mă tem de G.A.P. și că acesta mă va urmări și că el, Rareș va vorbi cu procuroarea de caz să îi dea interdicție să se apropie de mine. Nu am fost deacord să fie pusă în declarație această minciună. A cerut că eu să îi desfac contractul de muncă și multe alte lucruri incredibile pentru un stat de drept. Efectiv se vedea de la o poștă că atât Rareș Bic cât și ceilalți în frunte cu comandantul poliției municipiului vroiau cu orice preț să îl înfunde pe G.A.P.

Sunt mulțumit că nu am cedat presiunilor și șantajului acestora și am declarat adevărul. G.A.P. nu mă vătămat cu nimic în nici un fel, nu am depus plângere penală și nu mă constitui parte civilă în dosar. Voi merge până la capăt pentru că aceste practici abuzive și de neconceput într un stat de drept să înceteze iar cei vinovați să fie trași la rasundere.

Albă lulia 05.04.2020, Chira loan Mircea