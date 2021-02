DREPT LA REPLICĂ| LIVIO DARIO SRL: „Cu un efort financiar de 4 milioane de euro, transportul poate fi gratuit pentru toți cetățenii din Alba Iulia”

Subscrisa SC LIVIO DARIO SRL, cu sediul în Alba lulia, str.lașilor, nr.87, CUI RO 11070834, înmatriculată la ORC sub nr. J01/417/1998, reprezentată de Poptean Aurel în calitate de administrator, având în vedere articolul apărut în data de 02.02.2021, publicat de dl. Nicola Stelian, director general la Societatea de Transport Public S.A. Alba lulia, aducem la cunoştinţa publicului larg următoarele aspecte: subscrisa nu am participat la licitaţia privind atribuirea contractului de transport pentru municipiul Alba lulia întrucât nu am dorit acest lucru şi nu datorită lipsei sau fricii de a avea un sistem de ticketing.

Începând cu anul 2010 subscrisa avem încheiat contract de transport public local cu UAT Sebeş, unde din 2015 avem implementat un sistem de ticketing inteligent, contract pentru care nu primim nici o subvenţie din partea UAT Sebeş, mai mult noi achităm o redevență anuală.

În privinţa acestui contract precizăm că lunar comunicăm Primăriei Sebeş prin raportări lunare toate detaliile cu privire la tot ce presupune transpotul local (număr de curse, număr de kilometri, număr de călători pe categorii, respectiv elevi, pensionari, persoane cu handicap, veterani de război etc., număr de abonaţi, număr de legitimaţii de călătorie), dovedind cu adevărat faptul că suntem o societate comercială de transport transparentă şi nu aşa cum se susţine că am fi tentaţi să fraudăm pe cineva.

Pe lângă acest contract de transport public local mai avem încheiat un contrat cu UAT Cugir, încheiat în aceleaşi condiţii şi unde de asemenea este implementat sistemul ticketing inteligent. Atât UAT Sebeş, cât şi UAT Cugir în baza sistemului de ticketing plătesc contravaloarea călătoriilor beneficiarilor de gratuităţi în funcţie de validări şi nu aşa cum se susţine de către domnul director Stelian Nicola că ar fi singurii din ţară care ar deţine un asemenea sistem. Noi considerăm că acest tip de sistem îl deţin mai multe companii de transport din ţară, atât private cât şi de stat.

În ceea ce-l priveşte pe dl. primar Pleşa Gabriel, acesta nu ne-a contactat în legătură cu transportul local, nici direct, nici telefonic, în sensul de a prelua noi transportul local în municipiul Alba lulia ca o măsură de urgență, aşa cum s-a întâmplat în anul 2017, când STP Alba lulia a preluat contractul pentru traseele Alba lulia – Sântimbru – Obreja, Alba lulia -Sântimbru – Mihalţ, măsură de urgență stabilită peste noapte, prin Hotărarea nr. 3/29.05.2017, dată de AIDA- TL.

Având în vedere susţinerea că am „fura din banii publici”, îi aducem la cunoştinţă dl. director Stelian Nicola că subscrisa avem o cifră de afaceri care se apropie de suma pe care societatea condusă de acesta ar urma sa o primească ca subvenţie pentru transportul public local din UAT Alba.

Cifra de afaceri a societăţii noastre este de 34.720.778 lei, având un număr mediu de angajaţi 207 persoane, cu puncte de lucru în 5 judeţe, efectuând transport naţional şi internaţional cu un parc de 211 autovehicule licenţiate pentru transport de persoane. Considerăm că anumite condiţii din caietul de sarcini întocmit pentru atribuirea contractului de transport local au fost complet absurde (nu sistemul de ticketing), fapt care a restricţionat accesul altor operatori de transport de a participa la licitaţie. Cu siguranţă, cu 13 autobuze noi electrice și un parc auto Euro 6, orice operator de transport poate efectua transport local, în UAT Alba lulia. Cu un efort financiar din partea Primăriei de 4.000.000 Euro, transportul poate fi complet gratuit pentru toti cetăţenii din Alba lulia, sau să fie luat modelul din alte oraşe, unde transportul este efectuat în regim comercial, fără a pune presiune pe bugetele locale.

De asemenea dorim să îi amintim domnului Nicola Stelian că societatea noastră, pe care cu insistență încearcă să o denigreze, se situează printre cei mai mari contribuabili la bugetul Municipiului Alba lulia, ocupând locul 9 în 2018, poziţie pe care am obținut-o prin efortul propriu fără a beneficia de subvenţii de la bugetul statului, (https://ziarulunirea.ro/top-10-companii-care-au-contribuit-la-bugetul-local-al-municipiului-alba-iulia-in-2018-apulum-isi-pastreaza-prima-pozitie-in-timp-ce-vcst-si-selgros-nu-au-mai-prins-clasamentul-507583/).

În aceste condiţii aşteptăm scuze publice de la această persoană care a încercat în nenumărate rânduri să defăimeze numele societăţii şi să ne aducă prejudicii de imagine.

Poptean Aurel,

administrator SC LIVIO DARIO SRL