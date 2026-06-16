Albaiulianul Gicu Grozav, plecare de la Petrolul Ploiești! Șanse minime de a reveni la Alba Iulia, al doilea golgheter all-time al „lupilor galbeni”, mai aproape de familie, la Brașov
Albaiulianul Gicu Grozav, plecare de la Petrolul Ploiești! Șanse minime de a reveni la Alba Iulia, al doilea golgheter all-time al „lupilor galbeni” vrea mai aproape de familie, la Brașov
Albaiulianul Gheorghe Grozav a plecat de la Petrolul Ploiești, chiar dacă înțelegerea mai e valabilă și sezonul viitor! Fotbalistul lansat în fotbal de Unirea Alba Iulia, căpitan al „lupilor galbeni”, principalul marcator al prahovenilor în stagiunea anterioară și al doilea golgheter „all-time” al prim-divizionarei părăsește Petrolul după 4 ani.
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Grozav ar fi decis să rupă contractul cu Petrolul, fapt cu care oficialii de pe ”Ilie Oană” au fost de acord, asta după ce i s-a propus o diminuare a înțelegerii
*Plecat la Standard Liege, pentru 250.000 de euro
În 2010, Gheorghe Grozav, proaspăt promovat în Divizia A cu Unirea Alba Iulia, echipa din orașul natal, a plecat în Belgia contra sumei de 250.000 de euro, cel mai important transfe din istoria Uniri Alba Iulia. În 2017, alături de Mihai Oancea, s-a implciat financiar în susținerea „alb-negrilor” ce se aflau în criză, în Liga 3. În această vară, sunt șanse minime să revină în fotbalul din Alba Iulia, preferând o echipă din zona Brașovului, de unde este soția sa Sorina.
Albaiulianul Gheorghe Grozav (38 de jocuri, 2861 de minute, 7 reușite, 3 pase decisive) a purtat banderola de căpitan al „lupilor galbeni”, Petrolul Ploiești clasându-se pe locul 12.
Gicu Grozav, care va împlini vârsta de 36 de ani în septembrie, și-ar dori să fie mai aproape de familie, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care atacantul a decis să nu mai continue la Ploiești. Alt motiv este reprezentat de problemele financiare de la club și reducerile salariale care urmează.
În acest context, Gicu Grozav ia în calcul în acest moment chiar să se retragă din fotbal sau să continue la o echipă din Liga 3 din Brașov. Gicu Grozav urmează cursurile de director sportiv la Federația Română de Fotbal în prezent, meserie pe care dorește să o practice, după ce va renunța la fotbalul profesionist.
Gicu Grozav este al doilea cel mai bun marcator din istoria Petrolului. Gicu Grozav este al doilea golgheter all-time al Petrolului, după Mircea Dridea, care a marcat 145 de goluri în 300 de meciuri. În total, Gicu Grozav a jucat 210 meciuri pentru ploieșteni în care a marcat 54 de goluri.
Grozav se află la Petrolul din vara anului 2022, când a fost adus liber de contract de la maghiarii de la MTK Budapesta. Unirea Alba Iulia, Standard Liege, U Cluj, Petrolul, Terek Grozny, Dinamo, Ahmat Grozny, Karabukspor, Bursaspor, Dinamo, Kisvárda, Diosgyor și MTK Budapesta sunt echipele din cariera lui Gicu Grozav.
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