VIDEO | Bărbat de 41 de ani reținut la Blaj după ce și-a agresat soția și copiii minori: Trei ordine de protecție provizorii
Bărbat de 41 de ani reținut la Blaj după ce și-a agresat soția și copiii minori: Trei ordine de protecție provizorii
Luni, 15 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare.
Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 15 iunie 2026, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 40 de ani, și i-ar fi adresat injurii, pe fondul consumului de alcool. De asemenea, în cursul zilei de 14 iunie 2026, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe fiica sa, în vârstă de 13 ani, iar fiului său, în vârstă de 17 ani, i-ar fi adresat amenințări, provocându-i o stare de temere.
Polițiștii au emis trei ordine de protecție provizorii, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de familia sa.
În cursul zilei de azi, 16 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsuri legale.
Cercetările sunt continuate.
sursa: IPJ Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Aiud a fost depistat conducând băut, pe o stradă din municipiu. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 iunie 2026, în jurul orei 07.23, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud […]
Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după gratii: Ce pedeapsă are de ispășit
Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după gratii: Ce pedeapsă are de ispășit Luni, 15 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Blaj, care […]
Transportul public din Alba Iulia, în pericol de oprire: Salariile a peste 200 de angajați, ,,în aer” după refuzul Municipiului de a plăti compensația contractuală. Avertismentul STP Alba Iulia
Transportul public din Alba Iulia, în pericol de oprire: Salariile a peste 200 de angajați, ,,în aer” după refuzul Municipiului de a plăti compensația contractuală. Avertismentul STP Alba Iulia Refuzul Municipiului Alba Iulia de a plăti compensația contractuală de peste 13 milioane lei pune în pericol continuitatea serviciului public, salariile a peste 200 de angajați […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SURSE: Adrian Veștea și-ar fi „procurat” majoritatea în Parlament la votul de învestitură
SURSE: Adrian Veștea și-ar fi „procurat” majoritatea în Parlament la votul de învestitură Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de premier,...
17-18 iunie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte județe: Furtuni, vijelii și grindină
COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte județe: Furtuni, vijelii și grindină Administrația Națională de Meteorologie a emis...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia: „Suntem alături de angajații STP, dar responsabilitatea plății salariilor aparține angajatorului”
Primăria Alba Iulia: „Suntem alături de angajații STP, dar responsabilitatea plății salariilor aparține angajatorului” „Suntem alături de angajații STP, dar...
Șocant în Alba: Bărbat de 55 de ani, REȚINUT pentru viol. Ar fi intrat în casă peste o bătrână de 83 de ani și ar fi abuzat-o
Bărbat de 55 de ani, REȚINUT pentru viol: A intrat în casă peste o bătrână de 83 de ani și...
Curier Județean
Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 46 de ani, din Aiud, cu „alcool la bord”, în zori, pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie...
Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după gratii: Ce pedeapsă are de ispășit
Un bărbat de 29 de ani, din Blaj, condamnat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, a ajuns după...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...