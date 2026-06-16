Comunicat de presă – 16 iunie 2026: Implementare Proiect „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice” SMIS 334587
Comunicat implementare proiect
„REABILITARE ȘI REVITALIZARE PARC ARINI – REGENERARE SPAȚII PUBLICE”
SMIS 334587
Scopul proiectului: Creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Sebeș prin intervenții asupra spațiilor publice. Reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini prin reamenajare peisajeră și introducerea de noi funcțiuni.
Beneficiar: Municipiul Sebeș
Perioada de implementare: 26.08.2025 – 26.02.2028
Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)
28.477.147,85 27.821.655,94
Rezumat proiect și activități:
Municipiul Sebeș este beneficiarul Contractului de finan țare nr. 398/25.08.2025 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de management pentru Programul „Regiunea Centru” al cărui obiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR Centru pentru implementarea proiectului cu titlul „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice”, cod SMIS 334587.
Proiectul este finanțat prin Prioritatea 8. „O regiune atractivă”, Acțiunea 8.1- „Dezvoltarea urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru” în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027.
În data de 8 iunie 2026 Municipiul Sebeș a predat amplasamentul către executantul lucrărilor, durata de execuție a acestora fiind de 18 luni.
Activitatea de bază a proiectului constă în reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini din Municipiul Sebeș, prin reamenajarea peisajeră si introducerea de noi funcțiuni. Privind dezvoltarea durabilă a municipiului, regenerarea parcului Arini va avea efecte pozitive prin:
- Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spațiilor urbane;
- Îmbunătățirea imaginii orașului;
- Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios și controlat;
- Reducerea poluării aerului și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului;
- Îmbunătățirea accesibilității și a infrastructurii în zonă;
- Descurajarea infracționalității;
- Promovarea orașului prin organizarea de diferite evenimente;
- Atenuarea schimbărilor climatice;
- Adaptarea la schimbările climatice;
- Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă;
- Promovarea unei economii circulare, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.
Principalele lucrări de intervenție vizează amenajarea a două zone mari, o zonă în care se vor desfășura activități de recreere și socializare și o altă zonă în care se vor desfășura activități recreative și fizice.
Pentru zona de recreere și socializare s-au propus lucrări de construcție și amenajare:
- 1 zonă grup sanitar/barieră verde de protecție;
- 1 amfiteatru în aer liber;
- 2 zone pentru recreere și picnic;
- 1 zonă pentru barbeque;
- 1 zonă de joacă pentru copii. În completarea acestora sunt prevăzute amenajări de vegetație.
Pentru zona destinată activităților recreative și fizice s-au propus următoarele lucrări de amenajare:
- 1 zonă grup sanitar;
- 1 zonă pump track;
- 1 zonă skate parc;
- 2 zone de joacă dotate cu echipamente potrivite pentru copii de toate vârstele;
- 1 zonă dedicată sportului în aer liber dotată cu echipamente de fitness și De asemenea, se prevăd amenajări peisagistice și crearea de piste de bicicliști care înglobează toate lucrările propuse.
Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra creșterii atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajărilor spațiilor verzi și a spațiilor urbane, precum și asupra calității vieții populației.
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