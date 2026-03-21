Drept la replică | Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță
Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Din păcate, în locul unui dialog onest despre nevoile reale ale tinerilor din județul Alba, asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță, tipic acestui politruc fără realizări.
Cabinetul eurodeputatului Victor Negrescu din Alba desfășoară, de mai mulți ani, campanii de informare privind oportunitățile europene, inclusiv dedicate tinerilor, de la programe educaționale și de mobilitate, până la finanțări pentru dezvoltare personală și profesională. Aceste activități nu sunt o noutate și nu au nicio legătură cu vreo campanie electorală, fiind organizate transparent și în deplin acord cu instituțiile competente, inclusiv cu Inspectoratul Școlar Județean.
Realitatea este simplă: tinerii au nevoie de informații, de sprijin și de perspective. Iar rolul nostru este să le oferim aceste instrumente, nu să îi folosim în dispute politice.
În locul unor atacuri sterile, ar fi fost util ca domnul Hațegan de la PNL, să se implice concret în sprijinirea tinerilor din județ, să asculte problemele lor reale și să contribuie la soluții.
Noi vom continua să lucrăm pentru tineri, cu seriozitate și responsabilitate.
Cabinet europarlamentar Victor Negrescu
