Politică Administrație

Drept la replică | Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Din păcate, în locul unui dialog onest despre nevoile reale ale tinerilor din județul Alba, asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță, tipic acestui politruc fără realizări. 

Cabinetul eurodeputatului Victor Negrescu din Alba desfășoară, de mai mulți ani, campanii de informare privind oportunitățile europene, inclusiv dedicate tinerilor, de la programe educaționale și de mobilitate, până la finanțări pentru dezvoltare personală și profesională. Aceste activități nu sunt o noutate și nu au nicio legătură cu vreo campanie electorală, fiind organizate transparent și în deplin acord cu instituțiile competente, inclusiv cu Inspectoratul Școlar Județean. 

Realitatea este simplă: tinerii au nevoie de informații, de sprijin și de perspective. Iar rolul nostru este să le oferim aceste instrumente, nu să îi folosim în dispute politice. 

În locul unor atacuri sterile, ar fi fost util ca domnul Hațegan de la PNL, să se implice concret în sprijinirea tinerilor din județ, să asculte problemele lor reale și să contribuie la soluții. 

Noi vom continua să lucrăm pentru tineri, cu seriozitate și responsabilitate. 

Cabinet europarlamentar Victor Negrescu 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Comunicat de presă | Marius Hațegan (PNL): PSD Alba nu există! Iar când mai există, își face campanie electorală prin școli!

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

20 martie 2026

De

Marius Hațegan (PNL): PSD Alba nu există! Iar când mai există, își face campanie electorală prin școli! Cu aproape zero rezultate pentru cetățenii din Alba, PSD-iștii din județ au apelat la o soluție de avarie. Recent, au călcat pragul unor unități de învățământ sub pretextul unei caravane al cărui șef este Victor Negrescu. Au numit-o […]

Fonduri de 1,9 milioane de lei pentru Alba, obținute de social-democrații Corneliu Mureșan, Voicu Vușcan și Adrian Bara Comunitățile din județul Alba vor beneficia de 1,9 milioane de lei, în urma demersurilor secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale deputaților social-democrați Voicu Vușcan și Adrian Bara. Suma este prevăzută în bugetul de stat pentru anul […]

