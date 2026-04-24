Dragoș Damian, Terapia Cluj: ,,Vă rog eu mult, lăsați-l pe Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății! S-a bătut cu zeii din sănătate și asta ne-a plăcut”

Domnilor, scuze că vă abordez așa, știu că sunteți în plină criză politică, pentru rezolvarea căreia Președintele Nicușor Dan a îndemnat la calm. Are dreptate – cel mai recent exemplu, criza prețului la pompă. A trecut.

Dar nu pot răzbi pe lângă analiștii, consilierii și apropiații Dumneavoastră. Știu că ei vă spun că sufăr de ADHD senil, că sunt un moș comunist pus pe harță, că vorbesc de nebun că am închis fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare iar acum suntem la mila străinilor. Și-au pierdut de tot calmul de când vorbesc despre taxa windfall.

Așadar, Alexandru Rogobete. Vă rog să îl lăsăm la Ministerul Sănătății. S-a bătut pentru infrastructura medicală și pentru o finanțare mai bună.

S-a bătut cu șarlataniile din concediile medicale.

S-a bătut cu povestea fără sfârșit de conflict de interese public / privat.

S-a bătut pentru drepturile medicilor rezidenți, pentru că altfel rămânem fără ei, 7 din 10 vor să plece din țară.

S-a bătut să deconteze medicamente noi – deși maximum 15-20 din cele 100 sunt cu adevărat noi, restul sunt variațiuni pe aceeași temă – dar te poți lupta cu importatorii?

S-a bătut să ajute fabricile de medicamente din România, cele pe care aceiași importatori le vor închise.

S-a bătut cu șmecheriile puse la cale de aceiași importatori care voiau să scoată din decontare medicamente pe care le luau 7 milioane de români.

S-a bătut cu multe.

Dar mai ales… – și asta ne-a plăcut. S-a bătut cu zeii din sănătate, cei care controlează cu mâinile până la coate peste 75 de miliarde de lei, banii noștri din contribuția de sănătate. I-a deranjat, oho, ce tare i-a deranjat….

Așadar, vă rog eu mult, hai să îl lăsăm pe Alexandru Rogobete la sănătate. Ca un semnal de calm.

Dacă schimbăm Ministrul Sănătății odată pe an, chiar mai des, nu avem nici o șansă să reformăm sistemul sanitar.

Dacă schimbăm Ministrul Sănătății la fiecare criză politică, în absența unui pact transpartinic pentru sănătate, nu avem nici o șansă să reformăm sistemul sanitar.

Daca schimbăm Ministrul Sănătății de fiecare dată când vine un om tânăr, competent și performant, dacă îi dăm cu parul în cap, nu avem nici o șansă să reformăm sistemul sanitar.

Vedem ceva la tânărul Alexandru Rogobete. Hai să îl lăsăm la Ministerul Sănătății.

Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România)

