Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație”

Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că oamenii stau la coadă. ,,Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație”, este de părere Dragoș Damian de la Terapia Cluj.
,,Lasă rapoartele BNR și INS despre inflație că oricum nu ai să înțelegi nimic dacă nu ai un doctorat în economie.
Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Când sunt cozi negustorul o să crească preturile, este legea cererii și ofertei. Uită-te la cozile din magazine deși toată lumea se plânge de inflație, uita-te la cozile din mall-uri, uită-te la cozile din benzinării, uită-te la cozile din restaurante și cafenele, uită-te la cozile din imobiliare, uită-te la cozile online din Black Friday, uită-te la cozile pentru sărbători și vacanțe, uită-te la cozile de mașini de transport de pe șosele.
Uită-te în jur, vei vedea cozi și vei înțelege de ce avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.
Toată România își smulge parul din cap din cauza inflației după care se așază la o coadă. Îl înjurăm pe Ilie Bolojan pentru inflație, spunem ca avem inflație pentru ca a crescut TVA. Prețurile au crescut de fapt pentru că negustorii au văzut că stai la cozi și au crescut prețurile cât au putut.
De unde aveți bani ca să stați la cozi cumpărând mâncare pe care o aruncați și tâmpenii care nu va trebuie? Habar n-am. Din salariile părinților și pensiile bunicilor, din corupție, din evaziunea fiscală, din munca la negru, din banii de la diaspora, din video-chat, din criptomonede, din gemul nefiscalizat al gospodinelor, habar n-am, dar în nici un caz de la românii harnici și cinstiți care muncesc din greu și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile. Pe aceștia, tot ceea ce se întâmplă în economie îi sărăcește.
Când sunt cozi negustorul crește preturile, este legea cererii și ofertei. Stai la coadă ca să cumperi mâncare pe care apoi o arunci sau ca să cumperi tâmpenii de care n-ai nevoie.
Totul s-a scumpit pentru că tu stai la coadă. Data viitoare când stai la coadă, înjură pe cine vrei pentru prețuri, dar asta nu va reduce inflația”.
Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România
