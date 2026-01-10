Două persoane rănite în urma unui incendiu produs la o cabană dintr-o zonă izolată din Apuseni

Două persoane au fost rănite în urma unui incendiu produs la o cabană dintr-o zonă izolată din Apuseni.

Incendiul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în satul Runcuri, din comuna Bistra.

Incendiul s-a manifestat la o cabană de aproximativ 70 de metri pătrați.

Pompierii militari din Câmpeni au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Ca urmare a incendiului, două persoane de sex masculin, de aproximativ 35 ani, respectiv 37 ani, au fost preluate de către echipajele medicale, cu arsuri minore in vederea acordării asistenței medicale de urgență și transportul acestora la CPU Câmpeni, a transmis ISU Alba, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în jurul orei 2.30.

foto: arhivă

