Două persoane rănite în urma unui incendiu produs la o cabană dintr-o zonă izolată din Apuseni
Două persoane rănite în urma unui incendiu produs la o cabană dintr-o zonă izolată din Apuseni
Două persoane au fost rănite în urma unui incendiu produs la o cabană dintr-o zonă izolată din Apuseni.
Incendiul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în satul Runcuri, din comuna Bistra.
Incendiul s-a manifestat la o cabană de aproximativ 70 de metri pătrați.
Pompierii militari din Câmpeni au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Ca urmare a incendiului, două persoane de sex masculin, de aproximativ 35 ani, respectiv 37 ani, au fost preluate de către echipajele medicale, cu arsuri minore in vederea acordării asistenței medicale de urgență și transportul acestora la CPU Câmpeni, a transmis ISU Alba, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în jurul orei 2.30.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară. Două persoane rănite
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară Un accident rutier a avut loc pe Autostrada A1, în zona Câlnic. Polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, la kilometrul 295, pe raza localității Câlnic, a transmis IPJ Alba, sâmbătă, […]
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 10-11 ianuarie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
VIDEO | Singurul cetățean al satului Oncești, ajutat de polițiștii din Alba: A primit medicamente și alimente
Singurul cetățean al satului Oncești, județul Alba, ajutat de polițiști: A primit medicamente și alimente Izolat de nămeți și lipsit de acces la tratament, singurul locuitor al satului Oncești a primit ajutorul polițiștilor din Mogoș, care au străbătut pe jos doi kilometri prin zăpadă de peste jumătate de metru pentru a-i duce medicamente și alimente […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național
Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național Romgaz...
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a...
Știrea Zilei
FOTO | Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren
Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni...
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...
Curier Județean
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară. Două persoane rănite
ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară Un accident rutier a avut loc pe...
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
10-11 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie Pe data de 10 ianuarie, la doar câteva zile după...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...