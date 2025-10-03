Două federaţii sindicale din Educaţie critică dur Guvernul pentru că a amânat pentru anul viitor plata unor sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti: „Este o dictatură guvernamentală. Refuzul nu va rămâne fără consecințe!”
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” critică dur Guvernul pentru decizia de a amâna pentru 2026 plata unor sume pentru angajaţii din şcoli obţinute în instanţă.
Sindicaliştii susţin că este vorba de o „dictatură guvernamentală“.
„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” condamnă ferm decizia Guvernului de a amâna pentru anul 2026 – prin art. XVIII din OUG 52/2025, M. Of. 907/02.10.2025 – plata tranşelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plăţii eşalonate şi care ar fi trebuit să fie plătite odată cu salariile pentru luna septembrie”, au transmis sindicaliştii, vineri, 3 octombrie 2025, într-un comunicat de presă.
Potrivit sindicaliștilor din Educație, „decizia a venit în condiţiile în care, în luna septembrie, s-au solicitat unităţilor de învăţământ calcule, situaţii, explicaţii, iar fondurile pentru plata hotărârilor judecătoreşti erau deja în conturile inspectoratelor şcolare, colegii fiind chiar anunţaţi că vor primi drepturile cuvenite şi aşteptate de ani de zile”.
„Considerăm că ceea ce face Executivul este fără precedent şi că România nu mai este un stat de drept! Suntem în plină „dictatură guvernamentală”! Este o continuare a bătăii de joc la adresa salariaţilor din învăţământ, după măsurile iresponsabile luate împotriva sistemului educaţional prin Legea nr. 141/2025.
Aceste sume nu sunt un „cadou”, ci un drept recunoscut în justiţie, toate sumele câştigate de organizaţiile sindicale din învăţământ pentru membrii lor în ultimii 15 ani fiind supuse plăţii eşalonate prin acte ale Guvernului.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” consideră inacceptabilă această decizie şi solicită deblocarea imediată a plăţilor către toţi salariaţii îndreptăţiţi. Refuzul Executivului de a acorda drepturile legitime colegilor noştri nu va rămâne fără consecinţe!”, menționează reprezentanții federaţiilor sindicale din Educație.
Acestea au au depus deja, la Primăria Municipiului Bucureşti, înştiinţarea pentru pichetarea sediului Ministerului de Finanţe, în 7 octombrie 2025, începând cu ora 11.00.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
