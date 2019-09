Dosarul (super)MITEI de 100 de lei de la Casa de Pensii Alba, soluționat cu ”viteza luminii”: Condamnare la 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare

Instituţiile judiciare din Alba Iulia au ”rezolvat” cu rapiditate un dosar penal în care a fost inculpat un bărbat care a dat mită 100 de lei unui angajat de la Casa Judeţeană de Pensii pentru bilete de tratament.

Flagrantul a fost realizat în 13 august, dosarul a fost trimis în instanţă în 23 august, iar decizia a fost pronunţată în 24 septembrie. Inculpatul (C. Ioan), cu domiciliul în Ocna Mureş, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Acesta a fost de acord cu pedeapsa de 1 an şi 8 luni de închisoare, cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de 2 ani.

”La data de 08.08.2019, la I.P.J. Alba – S.I.C.E. a fost înregistrat denunţul unei angajate a Casei Judeţene de Pensii Alba care a sesizat faptul că un cetăţean, cu ocazia depunerii unei solicitări privind acordarea unor bilete de tratament, a oferit acesteia suma de 100 lei. Denunţul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la comiterea infracţiunii de dare de mită. La data de 12.08.2019, ofiţerii S.J.A. Alba au fost delegaţi de procurorul de caz pentru efectuarea mai multor acte procedurale penale. Cu ocazia prinderii în flagrant, bărbatul a recunoscut faptul că a dat suma de 100 lei funcţionarei de la ghişeu pentru a-i fi repartizat un bilet de tratament. Acesta a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru cercetări privind comiterea infracţiunii de dare de mită” , au precizat anchetatorii după realizarea flagrantului.

Instanţa a mai decis, pe lângă alte măsuri, ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să presteze un număr de 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Ocna Mureş şi să nu părăsească teritoriul ţării fără acordul instanţei de judecată.

De asemenea, magistratul de la Tribunalul Alba a dispus confiscarea sumei de 100 de lei, bani care au făcut obiectul infracţiunii de dare de mită.