Dosare penale, pentru un tânăr din Neamț depistat de polițiști fără permis și băut și pentru cel care i-a imprumutat mașina

Un tânăr din județul Neamț depistat de polițiști conducând băut și fără permis și cel care i-a încredințat mașina s-au ales cu dosare penale.

La data de 22 iunie 2020, în jurul orei 08,40, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tânăr de 19 ani, din județul Neamț, în timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Teiuș, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul îi fusese încredințat tânărului, pentru a fi condus pe drumurile publice, de către un bărbat de 32 de ani, care era pasager în autoturism, cu toate că știa că tânărul nu deține permis de conducere.

Față de tânăr, cercetările sunt continuate sub aspectul cercetării infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, iar față de bărbatul care i-a încredințat autoturismul, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui autoturism unei persoane care nu deține permis, pentru a fi condus pe drumurile publice.