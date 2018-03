Dosar penal pe numele profesorului de la şcoala ”Vasile Goldiş”, acuzat de corupere sexuală a minorilor

Profesorul de educație fizică și sport de la Școala Generală ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia, Viorel Oargă (60 de ani), s-a ales cu un nou dosar penal după ce polițiștii și procurorii s-au sesizat din oficiu în ceea ce privește comportamentul indecent al bărbatului față de elevele sale. Față de Viorel Oargă se fac cercetări cu privire la infracțiunea de corupere sexuală a minorilor după ce mai multe eleve s-au plâns conducerii școlii că profesorul le pipăie, le atinge într-un mod inadecvat și le provoacă la discuții pe teme sexuale.

”În dosarul penal cu numărul 598/P/2018 se efectuează cercetări de către organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică, sub conducerea şi supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, cu privire la infracţiunea de corupere sexuală a minorilor.

Dosarul a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Viorel Oargă a mai fost condamnat în 2012 la 4 luni de închisoare cu suspendare după ce a bătut 4 elevi cu o coadă de mătură, însă nu a fost suspendat din învățământ astfel că a continuat să predea, având o vechime de peste 20 de ani.

Conducerea școlii i-a tăiat 15% din salariu și cere evaluare psihiatrică

Ramona Popa, director al Școlii ”Vasile Goldiș”, a precizat pentru ziarul ”Unirea” că a fost convocată o comisie disciplinară care a decis sancționarea lui Viorel Oargă cu reducerea a 15% din salariu timp de 6 luni, tăierea orelor suplimentare și supravegherea acestuia de către alte cadre didactice pe parcursul predării. Ramona Popa a spus de asemenea că școala a cerut poliției dispunerea unui test psihiatric la care să fie supus profesorul acuzat.

”Măsurile disciplinare pe care le-am luat în cadrul comisiei de disciplină sunt singurele posibile până la finalizarea anchetei penale. De asemenea, am solicitat organelor de anchetă să dispună efectuarea unei expertize psihiatrice”, a precizat Ramona Popa. Până la finalizarea anchetei, Viorel Oargă va fi supravegheat la orele pe care le predă de alte cadre didactice din cadrul școlii.

Ramona Popa a spus că după izbucnirea scandalului tot mai multe persoane au prins curaj și reclamă comportamentul abuziv și inadecvat al profesorului de sport de-a lungul carierei sale în învățământ.

Profesorul Viorel Oargă respinge însă acuzațiile: ”Nu este adevărat că am pipăit elevele. Categoric nu este adevărat. Nu ştiu de unde s-a ajuns la acuzaţiile acestea. În declaraţia pe care am dat-o am explicat că sunt situaţii la sport când se poate realiza un contact fizic, se coordonează o mişcare, se acordă ajutor, dar în aceste situaţii nu poţi să mergi mai departe ca să realizezi un contact cu nuanţă de tandreţe sau chiar şi cu violenţă. Sunt foarte atent în astfel de situaţii pentru că am avut probleme în trecut. Am greşit totuşi că am dat nişte note mai mici, am făcut nişte observaţii când nu aveau echipamentul corespunzător la oră”.