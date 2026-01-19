DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”

Este doliu la Sebeș, după ce consilierul local Nicolae Matei, cunoscut de oameni drept Nichi Ardeal, a încetat din viață. Vestea a venit ca un șoc pentru cunoscuții și apropiații care în urmă cu doar 2 zile l-au întâlnit fie la Primărie, fie prin oraș.

Un mesaj emoționant de condoleanțe, dar și o poveste de viață, a fost postat pe rețelele de socializare de jurnalistul Iosif Gligor:

,,Nichi Ardeal s-a stins fulgerător: vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire!

Nicolae Matei, cunoscut de toată lumea drept Nichi Ardeal, nu mai e printre noi! Vestea a căzut ca un trăsnet. Vineri era la Primăria Sebeș. Era consilier local. Duminică, un prieten comun s-a întâlnit cu el în oraș. Azi, vorbim despre el la trecut! Brutal. Nedrept. Ireal.

Toți îl știau ca Nichi Ardeal. Puțini știu, probabil, povestea din spatele numelui. Deși născut în Oltenia, viața lui a fost Ardealul. Un Ardeal iubit până la identificare totală. Atât de mult, încât și-a pus numele Nichi Ardeal pe firmă, iar firma a devenit, în timp, el însuși. L-am cunoscut mai bine în perioada în care deținea cele două radiouri din Sebeș – Star FM și Radio Orion. Atunci mi-a propus să realizez emisiuni pe cele două posturi. Nu era doar business. Era misiune. Pentru Nichi, radioul era o armă: de spus lucrurilor pe nume, franc, direct, fără menajamente. Așa cum era el.

Devenise un om de afaceri cunoscut, dar nu s-a retras niciodată în confortul cifrelor. Se implica. Se consuma. Intra în viața socială cu toate armele pe masă și încerca să-și transforme ideile în realitate. Uneori prea direct. Alteori prea aprins. Am avut nenumărate discuții contradictorii. Aprinse.

De multe ori eram pe poziții diametral opuse. Ne înverșunam amândoi. Nu ceda ușor. Era ambițios, încăpățânat, un luptător adevărat. Punea suflet în tot. Poate prea mult. Poate de aceea inima i-a cedat. Acum, la plecare, nu mai e loc de polemici, nici de dispute. Doar de tăcere și respect. Drum bun spre lumină, Nichi Ardeal! Sebeșul e mai sărac fără tine”, a scris pe Facebook jurnalistul Iosif Gligor..

