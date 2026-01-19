DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
Este doliu la Sebeș, după ce consilierul local Nicolae Matei, cunoscut de oameni drept Nichi Ardeal, a încetat din viață. Vestea a venit ca un șoc pentru cunoscuții și apropiații care în urmă cu doar 2 zile l-au întâlnit fie la Primărie, fie prin oraș.
Un mesaj emoționant de condoleanțe, dar și o poveste de viață, a fost postat pe rețelele de socializare de jurnalistul Iosif Gligor:
,,Nichi Ardeal s-a stins fulgerător: vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire!
Citește și: Mesaje de condoleanțe
Nicolae Matei, cunoscut de toată lumea drept Nichi Ardeal, nu mai e printre noi! Vestea a căzut ca un trăsnet. Vineri era la Primăria Sebeș. Era consilier local. Duminică, un prieten comun s-a întâlnit cu el în oraș. Azi, vorbim despre el la trecut! Brutal. Nedrept. Ireal.
Toți îl știau ca Nichi Ardeal. Puțini știu, probabil, povestea din spatele numelui. Deși născut în Oltenia, viața lui a fost Ardealul. Un Ardeal iubit până la identificare totală. Atât de mult, încât și-a pus numele Nichi Ardeal pe firmă, iar firma a devenit, în timp, el însuși. L-am cunoscut mai bine în perioada în care deținea cele două radiouri din Sebeș – Star FM și Radio Orion. Atunci mi-a propus să realizez emisiuni pe cele două posturi. Nu era doar business. Era misiune. Pentru Nichi, radioul era o armă: de spus lucrurilor pe nume, franc, direct, fără menajamente. Așa cum era el.
Devenise un om de afaceri cunoscut, dar nu s-a retras niciodată în confortul cifrelor. Se implica. Se consuma. Intra în viața socială cu toate armele pe masă și încerca să-și transforme ideile în realitate. Uneori prea direct. Alteori prea aprins. Am avut nenumărate discuții contradictorii. Aprinse.
De multe ori eram pe poziții diametral opuse. Ne înverșunam amândoi. Nu ceda ușor. Era ambițios, încăpățânat, un luptător adevărat. Punea suflet în tot. Poate prea mult. Poate de aceea inima i-a cedat. Acum, la plecare, nu mai e loc de polemici, nici de dispute. Doar de tăcere și respect. Drum bun spre lumină, Nichi Ardeal! Sebeșul e mai sărac fără tine”, a scris pe Facebook jurnalistul Iosif Gligor..
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de structura de rezistență” În urma exploziei care a avut loc pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia, s-au stabilit următorii pași care vor avea loc pentru ca persoanele afectate să se întoarcă în apartamentele lor. […]
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La mai bine de 24 de ore de la explozia produsă ieri, 17 ianuarie 2026, pe strada Arnsberg, bărbatul în vârstă de 35 de ani, grav rănit, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală și […]
Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Mănărade a fost reținut după ce și-ar fi agresat partenera pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Citește și: ACCIDENT rutier în Cugir: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior...
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări...
Știrea Zilei
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar...
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
Curier Județean
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend Pompierii militari...
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...