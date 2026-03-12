DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Numele său este legat de proiectarea și ridicarea unui hotel în Alba Iulia.
Iulian Vrabete (14 octombrie 1955, Craiova) a fost basistul trupei Holograf din 1987, chitarist, compozitor și textier al multora dintre hiturile celebrei trupe, cunoscut și ca prezentator a multor emisiuni despre muzică rock. A urmat Facultatea de Arhitectură, practicând această profesie. S-a pregătit la Școala populară de artă. În timpul facultății a înființat formația Basorelief, la Club A, la absolvire (1982) a mers la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, după care s-a stabilit la București.
A proiectat o clădire lângă Alba Iulia care a fost multă vreme hotel
Compozitor și autor al multor succese, puțină lume știe că, Mugurel Vrabete, chitaristul trupei Holograf, a fost architect și din planșa lui s-a născut o clădire lângă Alba Iulia ce a fost multă vreme hotel.
În perioada de dinainte de 89, chiar anul în care a fost terminată construcția clădirii, acesta a fost dată în întreținere și exploatare către Societatea Cooperativă ce aparținea statului și, odată cu schimbarea regimului, nu a mai găzduit un hotel, ci birouri ale administrației locale. Practic, în perioada când a început construcția blocului, anul 1987, tânărul Mugurel Vrabete, absolvent al Institutului de Arhitectură din București, se afla detașat la fața locului, în Alba Iulia.
Acolo, la Casa de cultură de lângă Parcul Central, unde Holograf a susținut un spectacol alături de mulți alți artiști ai momentului, a fost locul unde Dan Bittman, Tino Furtună și Edi Petroșel au făcut cunoștință cu Mugurel Vrabete (pe atunci tânărul arhitect cânta, încă din facultate, la sfârșitul anilor ‘70 cu trupa sa Basorelief) și l-au cooptat în grup.
Celebru dintr-un noroc chior
Totul după ce, în același an, a emigrat fostul chitarist bass Holograf, Marti Popescu. Anul 1987 a fost unul al marilor schimbări în formație căci tot atunci a venit și Dan Bittman de la Iris, care l-a înlocuit pe Gabriel Cotabiță. Și, coincidență interesantă, Cotabiță a făcut liceul cu Mugurel Vrabete în orașul de unde sunt originari, Craiova. Intrarea lui Mugurel (61 ani) în Holograf a însemnat și despărțirea de munca pentru care s-a pregătit, aceea de architect, pentru a se dedica muzicii. Cu toate acestea, în urma lui rămâne fostul hotel din Alba Iulia, mărturie a celuilalt talent al său.
A pictat în tinerețe: natură moartă și clădiri monumentale
Chiar dacă nu se consideră un colecționar, cu mai degrabă un iubitor de artă, crescut într-un mediu care i-a și permis acest lucru, Mugurel Vrabete se poate lăuda cu niște lucrări mai deosebite pe pereții casei sale.
El mărturisește că a pictat când era foarte tânăr și că nu e niciodată timpul pierdut, se poate reapuca oricând. I-a plăcut natura moartă, dar nu a evitat nici clădirile monumentale, mai ales că facultatea i-a permis să se ocupe de tot ceea ce înseamnă construcții.
