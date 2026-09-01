Doliu în fotbalul județean! Momente de reculegere în memoria lui Denis Morea, fotbalist la Spicul Daia Română, decedat într-un tragic accident
Doliu în fotbalul județean! Momente de reculegere în memoria lui Denis Morea, fotbalist la Spicul Daia Română, decedat într-un tragic accident
O tragedie fără margini în fotbalul județean, s-a petrecut duminică, 30 august! Denis Morea (28 ani), echipier la Spicul Daia Română, care a și jucat în prima etapă, în remiza albă de pe teren propriu cu Inter Unirea a decedat în urma unui accident rutier, cu motocicleta, între Laz și Căpâlna, după ce a lovit un parapet metalic!
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Acesta, originar din Vințu de jos, era echipier al spicarilor de 3 sezoane, iar anterior a evoluat, o perioadă îndelungată, la Energia Săsciori. Miercuri, 2 septembrie, regretatul jucător va fi condus pe ultimul drum, de un cortegiu de motocicliști, de la Alba Iulia.
Pentru a cinsti memoria tânărului plecat prea devreme dintre noi, Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit că, înaintea începerii tuturor jocurilor organizate de AJF Alba în perioada 30 august-6 septembrie 2026, se va păstra un moment de reculegere în memoria celui care a fost Denis Morea, jucător al ACS Spicul Daia Română.
„Prin acest gest, întreaga familie a fotbalului din județul Alba își exprimă respectul față de memoria lui Denis și solidaritatea cu familia, apropiații, colegii și clubul ACS Spicul Daia Română în aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut!”, este mesajul transmis de AJF Alba.
De asemenea, mesaje de condoleanțe au mai transmis și alte cluburi din Alba, prinre care amintim Spicul Daia Română, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Viitorul Sântimbru, Olimpia Aiud etc.
„VESTE ȘOCANTĂ! Fotbalul din Săsciori este mai sărac. Cu profundă durere am aflat vestea trecerii la Domnul a lui Denis Morea, un jucător care a făcut parte din echipa Săscioriului pentru o lungă perioadă de timp. Este greu să găsim cuvinte în fața unei astfel de pierderi. Denis va rămâne mereu în amintirea celor care l-au cunoscut, au jucat alături de el și au împărțit împreună atâtea momente pe terenul de fotbal. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și multă putere pentru a trece peste aceste clipe cumplite. Odihnește-te în pace, Denis”, a postat Școala de Fotbal Valea Frumoasei.
„Cu profundă tristețe și durere în suflet, clubul nostru anunță trecerea în neființă a jucătorului nostru, Denis Morea, în urma unui tragic accident rutier de motocicletă, petrecut în această dimineață. Suntem profund îndurerați de această pierdere și transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui Denis. În aceste momente cumplite, gândurile și inimile noastre sunt alături de familia lui. Clubul va fi alături de ei și îi va sprijini în aceste clipe atât de grele. Denis va rămâne mereu în inimile noastre și în memoria clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a anunțat Spicul Daia Română.
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