Tot mai mulți șomeri în România: Numărul acestora a crescut cu peste 40.000 în iulie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut
Tot mai mulți șomeri în România: Numărul acestora a crescut cu peste 40.000 în iulie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut
Rata șomajului ajustată sezonier a scăzut la 6,4% în iulie 2026, cu 0,4 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Rata șomajului a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaților.
Faţă de iulie 2025, se observă o creştere cu peste 40.000 a numărului şomerilor.
Se remarcă nivelul ridicat al ratei şomajului – 30,8% în rândul tinerilor (15-24 ani) raportat pentru perioada aprilie – iunie 2026, potrivit INS.
„Rata şomajului în luna iulie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna iunie 2026. Rata şomajului la femei a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, arată INS într-un comunicat de presă.
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna iulie a anului 2026 a fost de 526 800 persoane, în scădere faţă de luna precedentă (555 500 şomeri în luna iunie 2026), dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (484 800 şomeri în luna iulie 2025).
Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 6,7% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin). Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 30,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2026, potrivit INS.
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna iulie 2026 (5,0% în cazul bărbaţilor şi 5,5% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 76,4% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iulie 2026.
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