Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii de toamnă 2026: Calendarul
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii de toamnă 2026: Calendarul
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a deschis official sesiunea de admitere de toamnă pentru programele de studii de Licență și Masterat. În premieră, candidații vor avea la dispoziție două etape de înscriere în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, oferindu-le astfel mai multe oportunități de a face parte din comunitatea academică a UAB.
Prima etapă de înscrieri se desfășoară în prezent, iar cea de-a II-a etapă va începe pe data de 22 septembrie. Înscrierile se realizează online, pe platforma de admitere a UAB, sau fizic, la sediul central al Universității, cu sprijinul Comisiilor de Admitere.
Noutăți în oferta educațională
Admiterea de toamnă aduce și noi oportunități pentru viitorii studenți. Printre noutățile din oferta educațională se numără programul de studii de Licență Educație Timpurie, din cadrul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației UAB, dedicat celor care își doresc o carieră în domeniul educației și, în special, al învățământului preșcolar.
Acesta completează oferta din domeniul Științelor Educației, alături de programul de Licență Pedagogia Învățământului Primar, introdus în oferta UAB tot în acest an.
De asemenea, Facultatea de Informatică și Inginerie își extinde oferta de programe de studii în sistem DUAL prin două noi programe de Licență: Ingineria Produselor Alimentare și Robotică și Automatizări Industriale.
Noile programe DUAL se alătură celorlalte inițiative dezvoltate de UAB în parteneriat cu reprezentanți importanți ai mediului economic, printre care enumerăm: Kaufland România, Lactalis România, Aumovio România, Elit SRL și Verdino. Prin sistemul DUAL, studenții beneficiază de o formare care îmbină pregătirea academică cu experiența practică și contactul direct cu mediul profesional.
Calendarul admiterii de toamnă 2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Prima etapă de înscriere se desfășoară la începutul lunii septembrie, după cum urmează:
- 1 – 10septembrie: înscrierea candidaților atât online, cât și la sediul UAB din Alba Iulia, cu sprijinul comisiilor de admitere;
- 11 – 12septembrie: susținerea interviului motivațional, a probelor de aptitudini, a probei de competență lingvistică și a altor probe preliminare, acolo unde este cazul. Ora și locația desfășurării probelor vor fi anunțate ulterior pe site-ul universității;
- 14septembrie: afișarea rezultatelor admiterii – faza I;
- 15 – 18septembrie: înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și pe locuri cu taxă.
Cea de-a doua etapă de înscriere se va desfășura în perioada 22 – 29 septembrie:
• 22 – 24 septembrie: înscrierea candidaților, atât online, cât și la sediul UAB;
• 25 septembrie: susținerea interviului motivațional, a probelor de aptitudini, a probei de competență lingvistică și a altor probe preliminare, acolo unde este cazul;
• 26 septembrie: afișarea rezultatelor admiterii – faza II;
• 28 – 29 septembrie: înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și pe locuri cu taxă, la secretariatele facultăților.
O nouă oportunitate pentru viitorii studenți
După o sesiune de admitere de vară încheiată cu rezultate bune, UAB revine în această toamnă cu o ofertă diversificată de programe de studii și cu locuri disponibile în mai multe domenii de interes: educație, economie, informatică, inginerie, electronică, drept și domeniul medical, precum și pentru programele de studii DUAL.
Lista completă cu locurile disponibile pentru Admiterea la studii de LICENȚĂ este disponibilă AICI.
Lista completă cu locurile disponibile pentru Admiterea la studii de MASTERAT este disponibilă AICI.
De peste 35 de ani, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia contribuie la formarea generațiilor de specialiști și la dezvoltarea comunității regionale, oferind studenților oportunitatea de a îmbina pregătirea academică cu experiențe practice, proiecte, parteneriate și oportunități de dezvoltare profesională.
UAB își dorește ca și această sesiune de admitere să ofere cât mai multor tineri oportunitatea de a-și începe parcursul universitar la Alba Iulia. Prin cele două etape de înscriere și prin oferta educațională diversificată, universitatea încearcă să răspundă cât mai bine aspirațiilor viitorilor noștri studenți și nevoilor actuale ale pieței muncii.
Toate informațiile despre programele de studii, locurile disponibile, documentele necesare, modalitatea de înscriere și calendarul admiterii sunt disponibile pe pagina oficială dedicată admiterii: uab.ro/admitere.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia îi așteaptă pe viitorii studenți să descopere oferta educațională și oportunitățile pe care le oferă comunitatea academică din Alba Iulia.
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