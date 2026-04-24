Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare dintr-o curte din Vințu de Jos: Cum au procedat

Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare: Cum au procedat

Doi bărbați, unul din Sebeș și unul din Cugir, au fost reținuți de polițiștii din Vințu de Jos, fiind cercetați pentru furt calificat, după ce ar fi sustras 20 de seturi de jante cu anvelope și 10 catalizatoare din curtea unui imobil.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, polițiștii Postului de Poliție Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș și 35 de ani, din orașul Cugir, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 1/2 februarie 2026, bărbații ar fi pătruns, prin desprinderea unui panou din sârmă, în curtea unui imobil din localitatea Vințu de Jos, de unde ar fi sustras 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare, care aparțineau unor autoturisme.

În cursul zilei de azi, 24 aprilie 2026, cei doi bărbați vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

