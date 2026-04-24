Ştirea zilei

Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare dintr-o curte din Vințu de Jos: Cum au procedat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Doi bărbați, unul din Sebeș și unul din Cugir, au fost reținuți de polițiștii din Vințu de Jos, fiind cercetați pentru furt calificat, după ce ar fi sustras 20 de seturi de jante cu anvelope și 10 catalizatoare din curtea unui imobil.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, polițiștii Postului de Poliție Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș și 35 de ani, din orașul Cugir, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 1/2 februarie 2026, bărbații ar fi pătruns, prin desprinderea unui panou din sârmă, în curtea unui imobil din localitatea Vințu de Jos, de unde ar fi sustras 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare, care aparțineau unor autoturisme.

În cursul zilei de azi, 24 aprilie 2026, cei doi bărbați vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

24 aprilie 2026

De

Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Consiliul Local Blaj, întrunit în ședință extraordinară, vineri, 24 aprilie 2026, a aprobat proiectul de hotărâre privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza Municipiului Blaj și aprobarea regulamentului pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

23 aprilie 2026

De

Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne,  pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, prin trei proiecte importante care au transformat unitatea de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore. Explicațiile directorului APA CTTA: ,,Vom putea interveni pe viitor mai ușor în caz de avarii”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 22 de ore

în

23 aprilie 2026

De

Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore: Explicațiile directorului APA CTTA. ,,Vom putea interveni pe viitor mai ușor în caz de avarii” În Alba Iulia, furnizarea apei va fi întreruptă 48 de ore pe zeci de străzi din mai multe cartiere din Orașul de Jos, începând de […]

Citește mai mult