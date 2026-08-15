Curier Județean

Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat 

Doi bărbați din Roșia Montană și Ciuruleasa, organe silvice, au fost reținuți de polițiștii din Abrud pentru 24 de ore.

Conform IPJ Alba, la data de 14 august 2026, polițiștii din orașul Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Roșia Montană, respectiv 60 de ani, din localitatea Ciuruleasa, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni silvice.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 13 martie 2026, cei doi bărbați, în calitate de organe silvice, i-ar fi determinat pe alți doi bărbați să taie arbori dintr-o pădure aflată pe raza localității Ciuruleasa și i-ar fi asigurat pe aceștia că totul este legal, săvârșind astfel infracțiunile de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori fără vinovăție. Cei doi bărbați, în vârstă de 46 de ani, respectiv 60 de ani, ar fi avut cunoștință despre faptul că, în acele partide de pădure, nu sunt acte de punere în valoare, predate spre exploatare și nici autorizații de exploatare valabile.

Ulterior, în cursul aceleiași zile, un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Bucium Cerbu, ar fi efectuat două transporturi de material lemnos, cu autocamionul său, pe raza orașului Abrud, sub îndrumarea bărbatului, în vârstă de 46 de ani, care i-ar fi indicat unde să descarce materialul lemnos.

Față de bărbatul, în vârstă de 55 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală.

Față de bărbatul, în vârstă de 46 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, participație improprie la săvârșirea infracțiunii de furtul de arbori și instigare la săvârșirea infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală.

Față de bărbatul, în vârstă de 60 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor participație improprie la săvârșirea infracțiunii de tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate și participație improprie la săvârșirea infracțiunii de furtul de arbori.

În cauză, a mai fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra autocamionului cu care s-a efectuat transportul și asupra cantității de 11,3 metri cubi de material lemnos.

Cei doi bărbați urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, în vederea dispunerii măsurilor legale.

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