Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat
Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat
Doi bărbați din Roșia Montană și Ciuruleasa, organe silvice, au fost reținuți de polițiștii din Abrud pentru 24 de ore.
Conform IPJ Alba, la data de 14 august 2026, polițiștii din orașul Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Roșia Montană, respectiv 60 de ani, din localitatea Ciuruleasa, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni silvice.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 13 martie 2026, cei doi bărbați, în calitate de organe silvice, i-ar fi determinat pe alți doi bărbați să taie arbori dintr-o pădure aflată pe raza localității Ciuruleasa și i-ar fi asigurat pe aceștia că totul este legal, săvârșind astfel infracțiunile de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori fără vinovăție. Cei doi bărbați, în vârstă de 46 de ani, respectiv 60 de ani, ar fi avut cunoștință despre faptul că, în acele partide de pădure, nu sunt acte de punere în valoare, predate spre exploatare și nici autorizații de exploatare valabile.
Ulterior, în cursul aceleiași zile, un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Bucium Cerbu, ar fi efectuat două transporturi de material lemnos, cu autocamionul său, pe raza orașului Abrud, sub îndrumarea bărbatului, în vârstă de 46 de ani, care i-ar fi indicat unde să descarce materialul lemnos.
Față de bărbatul, în vârstă de 55 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală.
Față de bărbatul, în vârstă de 46 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, participație improprie la săvârșirea infracțiunii de furtul de arbori și instigare la săvârșirea infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală.
Față de bărbatul, în vârstă de 60 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor participație improprie la săvârșirea infracțiunii de tăierea fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate și participație improprie la săvârșirea infracțiunii de furtul de arbori.
În cauză, a mai fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra autocamionului cu care s-a efectuat transportul și asupra cantității de 11,3 metri cubi de material lemnos.
Cei doi bărbați urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
15 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăazi, 15 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol Un tânăr de 27 de ani din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Conform IPJ Alba, la […]
Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea
Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Șona s-a urcat băut la volanul unui ATV și s-a răsturnat pe raza satului Biia. Polițiștii au descoperit și că ATV-ul nu era înmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 august 2026, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii au oprit-o pentru că ar fi condus haotic
O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii...
Anunțul făcut de Şeful Statului Major al Forţelor Navale de Ziua Marinei: ,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine, am distrus opt drone maritime şi aeriene”
Anunțul făcut de Şeful Statului Major al Forţelor Navale de Ziua Marinei: ,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat...
Știrea Zilei
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori...
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului Profesorul...
Curier Județean
15 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...