Codul Urbanismului 2026: Avizele pentru construcții, reunite într-un acord unic

Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) propune un mecanism menit să reducă timpul și birocrația necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire. Documentațiile vor fi analizate în paralel de instituțiile și operatorii implicați, iar la final solicitantul va primi un acord unic.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, Comisiile de acord unic vor fi organizate obligatoriu la nivelul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor municipiului București, în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul-șef. Pentru celelalte autorități locale, constituirea unei astfel de comisii va fi opțională. În lipsa acesteia, atribuțiile vor putea fi preluate de comisia constituită la nivelul consiliului județean, în baza unei convenții de colaborare.

Comisia de acord unic va reuni reprezentanți ai autorității locale, operatorilor de utilități și instituțiilor publice care emit avize și acorduri necesare autorizării. În funcție de natura proiectului, în comisie vor putea fi incluși specialiști în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, protecției civile și sănătății populației, precum și reprezentanți ai altor instituții avizatoare.

Procedură simultană, în locul circuitului succesiv

Una dintre principalele modificări vizează transmiterea simultană a documentației către toate entitățile care trebuie să emită avize. În acest fel, eventualele solicitări de modificare sau completare vor putea fi analizate în raport cu cerințele celorlalți avizatori, fără ca solicitantul să fie nevoit să reia succesiv întregul circuit administrativ.

„Documentațiile vor avea un parcurs simultan, și nu succesiv, iar, după finalizarea procedurilor și achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Activitatea comisiilor se va desfășura, de regulă, online. Documentațiile vor fi depuse în format digital și semnate cu semnătură electronică calificată, urmând să fie gestionate prin Ghișeul unic național de autorizare a construcțiilor. Până la operaționalizarea acestuia, autoritățile vor putea utiliza propriile platforme digitale sau comunicarea prin e-mail.

Comisia va avea caracter permanent, iar ședințele fizice vor fi organizate doar atunci când complexitatea sau specificul unui proiect o impune. Secretariatul va fi asigurat de structura coordonată de arhitectul-șef, care va gestiona transmiterea documentației și circuitul acesteia între avizatori.

Plata avizelor, centralizată

Taxele și tarifele pentru avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism vor rămâne cele stabilite de fiecare instituție emitentă, conform legislației în vigoare. Plata va putea fi realizată prin Ghișeul.ro, într-un sistem centralizat.

Sumele încasate vor fi colectate într-un cont unic și transferate către instituțiile emitente în termen de cel mult 24 de ore. Totodată, consiliile județene și consiliile locale vor putea institui, în condițiile Codului fiscal, o taxă specială pentru emiterea acordului unic.

Noul mecanism urmărește astfel simplificarea relației dintre investitori și administrația publică, prin concentrarea într-un singur circuit a procedurilor pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor de construire.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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