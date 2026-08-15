Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol

Un tânăr de 27 de ani din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Conform IPJ Alba, la data de 14 august 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 12 mai 2026, de către Judecătoria Mediaș, pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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