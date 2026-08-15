Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol
Un tânăr de 27 de ani din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol.
Conform IPJ Alba, la data de 14 august 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 12 mai 2026, de către Judecătoria Mediaș, pentru săvârșirea infracțiunii de viol.
Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
15 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăazi, 15 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea
Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Șona s-a urcat băut la volanul unui ATV și s-a răsturnat pe raza satului Biia. Polițiștii au descoperit și că ATV-ul nu era înmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 august 2026, în […]
Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat
Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat Doi bărbați din Roșia Montană și Ciuruleasa, organe silvice, au fost reținuți de polițiștii din Abrud pentru 24 de ore. Conform IPJ Alba, la data de 14 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii au oprit-o pentru că ar fi condus haotic
O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii...
Anunțul făcut de Şeful Statului Major al Forţelor Navale de Ziua Marinei: ,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine, am distrus opt drone maritime şi aeriene”
Anunțul făcut de Şeful Statului Major al Forţelor Navale de Ziua Marinei: ,,De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat...
Știrea Zilei
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori...
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului Profesorul...
Curier Județean
15 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol
Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...