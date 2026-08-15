Program redus în mall-uri și supermarketuri? Ce măsuri ar putea fi luate dacă România va fi nevoită să limiteze consumul de energie

Odată cu oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și activarea unor măsuri suplimentare pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național, au crescut și temerile privind eventuale restricții asupra consumului de energie. În acest context, două dintre întrebările care îi preocupă pe români este dacă supermarketurile și mall-urile ar putea avea program redus sau dacă populației i-ar putea fi impuse restricții de consum.

Autoritățile transmit însă că un asemenea scenariu nu este luat în calcul în prezent, iar consumatorii casnici nu ar urma să fie afectați. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a explicat că măsurile obligatorii de limitare sunt concepute în primul rând pentru marii consumatori industriali și ar fi aplicate numai într-o situație extremă, după epuizarea celorlalte soluții.

Mall-urile și supermarketurile vor avea program redus?

Întrebat dacă marile centre comerciale și supermarketurile ar putea fi închise mai devreme pentru reducerea consumului, Cristian Bușoi a exclus această variantă. În schimb, unele companii pot adopta voluntar măsuri mai simple, precum reducerea iluminatului.

„Pot fi discuții despre reduceri de luminozitate. Am primit și câteva propuneri de reducere voluntară a complexelor comerciale, care au înțeles apelul. Oricum au luminozitate pe becuri și mecanisme inteligente”, a explicat secretarul de stat.

Astfel de măsuri sunt mai ușor de aplicat în cazul centrelor comerciale decât în industrie, unde oprirea bruscă a unor utilaje poate provoca avarii sau pierderi importante.

„Vorbim despre un moment destul de îndepărtat și poate nici măcar necesar pentru perioada următoare. Nu vom ajunge acolo”, a subliniat Bușoi.

Populația nu va fi supusă restricțiilor

Mesajul autorităților pentru consumatorii casnici rămâne unul clar: românii nu trebuie să se aștepte la raționalizarea curentului în locuințe. Pot exista recomandări privind reducerea consumului în orele de vârf, însă acestea nu reprezintă obligații.

„Consumatorii casnici nu vor avea nicio problemă, în niciun fel de scenariu”, a declarat Cristian Bușoi, precizând că pentru populație există doar „recomandări, rugăminți, apeluri”.

Prin urmare, în ciuda temerilor apărute pe fondul crizei energetice, nu se discută în acest moment despre oprirea curentului în gospodării sau despre impunerea unor limite obligatorii de consum cetățenilor.

Marile companii, vizate doar în scenariul extrem

Dacă situația energetică s-ar deteriora puternic, măsurile ar urma să fie introduse gradual. Dispeceratul Energetic Național din cadrul Transelectrica poate notifica marii consumatori cu cel puțin 24 de ore înainte, astfel încât aceștia să își poată reduce în siguranță consumul.

„Dacă nu avem destulă electricitate din import, ceea ce nu e cazul pentru următoarea săptămână, cel puțin, dacă epuizăm rezerva de la Rovinari 4 și de la Hidroelectrica, apele din lacuri, atunci avem nevoie de câteva sute de MW în orele de vârf”, a explicat Bușoi.

Companii industriale mari, precum Dacia sau Ford, ar putea ajunge să își reducă activitatea numai la ultima treaptă a planului de intervenție, dacă importurile și rezervele interne nu mai pot acoperi necesarul.

România apelează din nou la cărbune

Oprirea celor două reactoare de la Cernavodă a obligat România să mobilizeze alte capacități de producție. Ministerul Energiei a anunțat scoaterea din rezervă a grupului Rovinari 4, cu o putere de aproximativ 330 MW, pentru suplimentarea energiei disponibile în sistem.

Chiar și în aceste condiții, Ministerul Energiei a transmis după oprirea Reactorului 2 că Sistemul Electroenergetic Național este stabil, activitatea se desfășoară normal, iar estimările disponibile nu indică riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Pentru populație, așadar, scenariul actual înseamnă cel mult apeluri la economie voluntară, nu restricții sau raționalizare.

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