Curier Județean

15 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri acționează astăazi, 15 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 august 2026

De

Tânăr din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol Un tânăr de 27 de ani din Cetatea de Baltă, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Conform IPJ Alba, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 august 2026

De

Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Șona s-a urcat băut la volanul unui ATV și s-a răsturnat pe raza satului Biia. Polițiștii au descoperit și că ATV-ul nu era înmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 august 2026, în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

15 august 2026

De

Doi bărbați din Alba, organe silvice, reținuți de polițiști: Au determinat doi oameni să taie din pădure ilegal și au ordonat transportul lemnului fără acte. Cum au acționat  Doi bărbați din Roșia Montană și Ciuruleasa, organe silvice, au fost reținuți de polițiștii din Abrud pentru 24 de ore. Conform IPJ Alba, la data de 14 […]

Citește mai mult