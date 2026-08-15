Un șofer băut din Șona s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat pe raza satului Biia: Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Șona s-a urcat băut la volanul unui ATV și s-a răsturnat pe raza satului Biia. Polițiștii au descoperit și că ATV-ul nu era înmatriculat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 august 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza satului Biia, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Șona, în timp ce conducea un ATV, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și s-a răsturnat pe partea carosabilă, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că ATV-ul nu este înmatriculat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

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