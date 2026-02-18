Document nou pentru românii care vor să viziteze Marea Britanie începând cu 25 februarie 2026. Cum se obține

Începând cu data de 25 februarie 2026, accesul în Regatul Unit va fi condiționat de obținerea unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA) pentru români și pentru ceilalți cetățeni ai statelor europene.

Documentul, emis în format digital, devine obligatoriu pentru deplasările de scurtă durată, inclusiv pentru vacanțe sau vizite temporare.

Cetățenii europeni care vor să călătorească în Regatul Unit în scop turistic, pentru vizite sau scurte șederi trebuie să obțină, începând cu 25 februarie 2026, Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), a anunţat marţi, 17 februarie, Ambasada Marii Britanii la București.

Conform reprezentanței diplomatice, ETA este o permisiune digitală care permite multiple intrări în Regatul Unit pe durata a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului. Costul autorizației este de 16 lire, iar cererea se poate depune online, prin aplicația oficială UK ETA sau pe site-ul GOV.UK/ETA.

„Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă ședere, vor avea nevoie de o ETA”, se arată într-o postare oficială pe pagina de Facebook a ambasadei.

Odată aprobată, ETA permite călătorii multiple în Regatul Unit pe o perioadă de până la 6 luni per vizită. După depunerea solicitării, decizia este transmisă prin e-mail de la UK Visas and Immigration (UKVI), de regulă în decurs de o zi, însă în anumite cazuri poate dura până la 3 zile lucrătoare (luni–vineri).

