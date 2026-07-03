DOCUMENT | Concluzia ITM Alba în cazul STP Alba Iulia: Grevă spontană, declanșată pe fondul restanțelor salariale. Societatea a fost sancționată

Concluzia ITM Alba în cazul STP Alba Iulia: Grevă spontană, declanșată pe fondul restanțelor salariale. Societatea a fost sancționată

Întreruperea activității de către angajații de la STP S.A. Alba Iulia a avut un caracter voluntar, pe fondul unor drepturi salariale restante, confirmă Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba în urma unui control oficial.

Deși instituția a aplicat sancțiuni contravenționale pentru neplata la timp a salariilor și nerespectarea programului de lucru, inspectorii au subliniat că stabilirea caracterului legal sau ilegal al grevei revine strict instanțelor de judecată.

Potrivit concluziilor ITM, din documentele puse la dispoziție și din declarațiile reprezentanților angajatorului și ai salariaților nu au rezultat înscrisuri care să dovedească declanșarea unui conflict colectiv de muncă și parcurgerea procedurilor legale necesare organizării unei greve.

Inspectorii au constatat că nu au fost prezentate documente privind:

concilierea conflictului colectiv de muncă;

organizarea unei greve de avertisment;

hotărârea de declarare a grevei;

notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă privind declanșarea acesteia.

Angajatorul: activitatea a fost întreruptă voluntar

Conform documentului oficial, reprezentantul STP S.A. a declarat că întreruperea activității de către conducătorii auto a avut caracter voluntar, în contextul existenței unor drepturi salariale restante.

Restanțe salariale și sancțiuni aplicate

Deși nu s-a pronunțat asupra caracterului acțiunii salariaților, ITM a identificat mai multe încălcări ale legislației muncii.

Ce au constat inspectorii:

existența unor restanțe la plata drepturilor salariale;

neconformități privind organizarea timpului de muncă;

nerespectarea regulilor referitoare la acordarea repausului săptămânal.

Pentru aceste abateri, inspectorii au dispus măsuri obligatorii de remediere și au aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute de lege.

ITM: legalitatea grevei o stabilește instanța, nu inspectoratul

Inspectoratul Teritorial de Muncă precizează că nu are competența legală de a stabili dacă o grevă este legală sau ilegală și nici de a dispune încetarea unei acțiuni colective de încetare a lucrului. Aceste atribuții revin exclusiv instanțelor de judecată, în condițiile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

De asemenea, instituția subliniază că nu poate cerceta eventuale implicări ale conducerii societății în organizarea sau determinarea salariaților să își întrerupă activitatea, ori dacă conflictul de muncă ar fi fost utilizat pentru atingerea unor obiective comerciale sau patrimoniale, întrucât astfel de verificări nu intră în sfera competențelor sale.

Ce se arată în documentul ITM Alba:

În perioada 19.06.2026- 24.06.2026, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au efectuat un control la STP S.A. Alba Iulia, având ca obiect verificarea respectării prevederilor legislației muncii și ale Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

din documentele prezentate și din declarațiile reprezentantului angajatorului și ale reprezentantului salariaților nu au rezultat înscrisuri din care să rezulte declanșarea unui conflict colectiv de muncă și parcurgerea procedurilor prevăzute de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social;

nu au fost prezentate documente privind concilierea conflictului colectiv de muncă, organizarea unei greve de avertisment, hotărârea de declarare a grevei sau comunicarea declanșării acesteia către Inspectoratul Teritorial de Muncă;

reprezentantul angajatorului a declarat că întreruperea activității de către conducătorii auto a avut caracter voluntar, în contextul existenței unor drepturi salariale restante;

în cadrul controlului s-au constatat restanțe la plata drepturilor salariale și neconformități privind organizarea timpului de muncă și acordarea repausului săptămânal, pentru care au fost dispuse măsurile legale și aplicate sancțiunile contravenționale prevăzute de legislația muncii.

În ceea ce privește aspectele referitoare la existența unei greve legale, legalitatea declanșării acesteia, respectarea condițiilor privind exercitarea dreptului la grevă sau eventuala contestare a acțiunii salariaților, precizăm că Inspectoratul Teritorial de Muncă nu are competența de a se pronunța asupra caracterului legal sau nelegal al unei acțiuni colective de încetare a lucrului și nici de a dispune încetarea acesteia, aceste atribuții revenind instanțelor de judecată, în condițiile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

De asemenea, în ceea ce privește verificarea eventualei implicări a conducerii societății în organizarea sau determinarea salariaților să înceteze activitatea, precum și aspectele referitoare la utilizarea conflictului de muncă pentru atingerea unor obiective comerciale sau patrimoniale, Inspectoratul Teritorial de Muncă nu are competențe de cercetare și de stabilire a unor asemenea împrejurări, în lipsa unor atribuții expres prevăzute de lege.

Controlul efectuat a vizat exclusiv aspectele care intră în sfera atribuțiilor Inspectoratului Teritorial de Muncă, respectiv respectarea legislației muncii și a dispozițiilor Legii nr. 367/2022 privind documentele și procedurile ce au putut fi verificate în baza documentelor puse la dispoziție de către angajator.

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