Cum motivează Tribunalul Alba ordonanța președințială prin care obligă STP Alba Iulia să reia de îndată transportul în municipiu

Dosarul nr. 2034/107/2026, înregistrat la Secția II civilă de contencios administrativ fiscal și de insolvență având ca obiect – ordonanță președințială, s-a soluționat la Tribunalul Alba în data de 02.07.2026. Astfel, societatea de Transport Public Alba este obligată de instanță să reia de îndată transportul în municipiul Alba Iulia.

Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă, cererea pentru exercitarea căii de atac a apelului se poate depune în 5 zile de la pronunțare, urmând să fie soluționată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Reamintim că, administrația locală a solicitat emiterea unei ordonanțe președințiale pentru reluarea urgentă a transportului public. Cererea a fost formulată după ce șoferii STP au declanșat un protest spontan, iar cursele din municipiu au fost suspendate.

Ce a constatat Tribunalul Alba

Potrivit documentației studiate, prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 23.06.2026, reclamantul Municipiul Alba Iulia reprezentat de Primarul Municipiului Alba Iulia Pleşa Gabriel Codru, a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii Societatea de Transport Public SA Alba Iulia şi Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună admiterea cererii de ordonanţă preşedinţială şi pe cale de consecinţă :

I. Să dispună, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea acţiunii principale având ca obiect executarea obligaţiilor de serviciu public rezultate din Contractul de delegare nr. 26/48/07.01.2021 şi/sau până la adoptarea şi punerea efectivă în aplicare de către AIDA-TL a măsurilor contractuale ori de urgenţă necesare pentru asigurarea continuității serviciului public, obligarea pârâtei Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia să reia de îndată efectuarea curselor de transport public local pe raza Municipiului Alba Iulia, conform programului de transport aprobat.

II. În subsidiar, în ipoteza în care instanţa va aprecia că reluarea integrală a programului de transport nu poate fi dispusă din pricina unei greve legale pe calea ordonanţei preşedinţiale, să dispună obligarea pârâtei Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia să asigure de îndată cel puţin serviciul minim legal, respectiv minimum o treime din activitatea normală de transport public pe raza Municipiului Alba Iulia, cu prioritate pe rutele critice: spitale, gară/autogară, instituţii publice, unităţi de învăţământ, cartiere cu dependenţă ridicată de transportul public şi alte trasee stabilite de Municipiul Alba Iulia.

III. Să dispună obligarea pârâtei Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia să comunice Municipiului Alba Iulia, AIDA-TL şi publicului călător, în termen de maximum 2 ore de la pronunţarea/comunicarea ordonanței, graficul curselor reluate, respectiv graficul curselor care compun serviciul minim dispus de instanţă.

IV. Să dispună obligarea pârâtei Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia să transmită zilnic Municipiului Alba Iulia şi AIDA-TL situaţia curselor efectuate şi neefectuate pe raza Municipiului Alba Iulia, până la încetarea măsurii provizorii dispuse prin ordonanţă.

V. Să dispună obligarea pârâtei AIDA-TL, cu caracter provizoriu şi până la soluţionarea acţiunii principale şi/sau până la restabilirea efectivă a serviciului public, să exercite atribuţiile de monitorizare şi control care îi revin în calitate de entitate contractantă, prin:

– o notificarea de îndată a operatorului STP S.A. pentru reluarea serviciului public de transport pe raza Municipiului Alba Iulia;

– o solicitarea unui plan de reluare integrală a curselor sau, cel puţin, a unui plan de asigurare a serviciului minim;

– o monitorizarea zilnică a curselor efectuate şi neefectuate;

– o comunicarea zilnică către Municipiul Alba Iulia a situaţiei serviciului public;

– o convocarea, dacă este necesar, a organelor statutare competente pentru adoptarea

măsurilor contractuale ori de urgenţă necesare.

VI. să dispună obligarea pârâtei AIDA-TL să iniţieze de urgenţă măsurile permise de contractul de delegare şi de art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 pentru asigurarea temporară a continuității serviciului public de transport pe rutele critice, inclusiv prin operatori autorizaţi, în condiţiile legii.

VII. Să dispună ca ordonanţa să fie executorie de drept, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen, având în vedere afectarea gravă şi actuală a serviciului public de transport local.

VIII. Să dispună judecarea cauzei de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor prin mijloace rapide de comunicare, inclusiv e-mail şi telefon/fax, iar, în măsura în care instanţa apreciază admisibil şi necesar faţă de urgenţa extremă, chiar fără citarea părţilor

IX. Să dispună obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată în temeiul art. 453 C.proc.civ.

Prin urmare, serviciul public de transport nu este afectat în mod general în întreaga arie AIDA-TL, ci este blocat selectiv pe raza Municipiului Alba Iulia, deşi operatorul continuă să presteze transport public în celelalte zone tarifare.

Această împrejurare este esenţială: nu se află în faţa unei imposibilităţi obiective totale de funcţionare a operatorului, ci în faţa unei sistări selective a serviciului public pe raza Municipiului Alba Iulia, cu afectarea directă şi imediată a populaţiei municipiului.

Litigiul de fond priveşte executarea obligaţiilor de serviciu public rezultate dintr-un contract administrativ de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, astfel încât competenţa aparţine Tribunalului Alba – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, potrivit art. 8 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 554/2004.

Îndeplinirea condiţiilor ordonanţei preşedinţiale Condiţiile ordonanţei preşedinţiale sunt îndeplinite cumulativ: există aparenţa dreptului în favoarea Municipiului Alba Iulia şi a interesului public local; există urgenţă extremă, întrucât transportul public este oprit pe raza Municipiului Alba Iulia; măsura solicitată este vremelnică, fiind limitată până la soluţionarea acţiunii principale şi/sau până la punerea efectivă în aplicare a măsurilor AIDA-TL; măsura nu prejudecă fondul, deoarece instanţa nu este chemată să tranşeze definitiv obligaţiile contractuale, legalitatea grevei sau pretenţiile financiare; măsura este proporţională, întrucât se solicită în principal reluarea serviciului conform programului aprobat, iar subsidiar doar asigurarea serviciului minim legal.

Aparenţa dreptului rezultă din existenţa Contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021, prin care STP S.A. Alba Iulia are calitatea de operator delegat al serviciului public de transport local/metropolitan.

Neprejudecarea fondului

Prezenta cerere nu prejudecă fondul. Instanţa nu este chemată să stabilească definitiv: dacă STP S.A. are sau nu creanţe împotriva Municipiului Alba Iulia ori AIDA-TL; dacă facturile invocate sunt scadente, certe, lichide şi exigibile; dacă există sau nu răspundere contractuală; dacă greva/protestul spontan este legal sau nelegal; dacă sunt necesare modificări definitive ale Contractului de delegare.

Aceste aspecte vor putea fi analizate în acţiunea principală sau în procedurile judiciare distincte.

Prin prezenta cerere se solicită doar menţinerea temporară a funcţionării unui serviciu public esenţial, în interesul populaţiei Municipiului Alba Iulia. În ceea ce priveşte calitatea procesuală activă a Municipiului Alba Iulia, a învederat că Municipiul Alba Iulia justifică pe deplin calitatea procesuală activă.

Aparenţa dreptului

Aparenţa dreptului rezultă din contractul de delegare, în special din art. 2.1-2.2, art. 3.1, art. 14.10.8, art. 20.2 şi art. 22.3. STP S.A. are obligaţia de a presta serviciul public, de a asigura continuitatea acestuia şi de a nu suspenda transportul din cauza unei dispute.

Urgenţa rezultă din oprirea efectivă a transportului public pe raza Municipiului Alba Iulia, cu afectarea zilnică a mobilităţii cetăţenilor, a accesului la locuri de muncă, şcoli, spitale şi instituţii publice.

Caracterul vremelnic

Măsura solicitată este reluarea provizorie a serviciului sau asigurarea unui serviciu minim până la soluţionarea fondului ori până la adoptarea măsurilor contractuale necesare.

Neprejudecarea fondului

Instanţa nu este chemată să stabilească definitiv dacă exista creanţe, care este cuantumul acestora, dacă există răspundere contractuală definitivă sau dacă

se impune rezilierea contractului. Instanţa trebuie doar să constate că, prima facie, serviciul public este sistat în contradicţie cu obligaţiile contractuale de continuitate.

Proporţionalitatea

Măsura este proporţională, întrucât Municipiul solicită, în principal, reluarea transportului conform programului aprobat, iar în subsidiar asigurarea

serviciului minim legal pe rutele critice.

Prin apărările formulate de STP SA, susținute de pârâta AIDA-TL, în esență se invocă

Imposibilitatea obiectivă de executare a obligațiilor contractuale având în vedere lipsa lichidităților și neplata salariilor angajaților care ar fi generat refuzul acestora de a presta muncă, manifestat sub forma unui protest spontan.

În drept, conform dispozițiilor art. 997 alin. (1) C.proc.civ. „instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Procedura ordonanței președințiale este o procedură specială, simplificată, prin care legea permite să se dea o rezolvare provizorie și fără prejudecarea fondului unor cazuri al căror caracter urgent nu îngăduie să se aștepte desfășurarea procedurii de drept comun și este instituită pentru soluționarea rapidă a unor categorii de cauze care, dacă ar urma calea obișnuită a dreptului comun, ar avea urmări grave sau chiar iremediabile pentru reclamant.

Gravitatea socială a situaţiei expuse rezultă din principiile ce guvernează serviciul public local

În cauză cazul grabnic se deduce chiar din prevederile Legii nr. 92/2007 care stabilește atribuțiile autorităţii locale în organizarea, finanţarea şi asigurarea continuităţii serviciului, iar raporturile de delegare a gestiunii preiau aceleași atribuții, acesta fiind și considerentul pentru care contractul de delegare cuprinde clauze în sensul protejării interesului public deservit.

Gravitatea socială a situaţiei expuse rezultă din principiile ce guvernează serviciul public local, serviciu de utilitate generală a cărui disfuncţionalităţi se repercutează asupra populaţiei.

Gravitatea întreruperii totale a serviciului pe raza Municipiului Alba Iulia reiese și din conținutul petiției transmise reclamantului de către o persoană juridică (f.14 Vol.I) ai cărei angajați, la data de 16.06.2026, s-au aflat în imposibilitatea deplasării spre locuință la ieșirea din schimbul I.

Prin urmare tribunalul consideră că urgența reclamată se deduce din exigența continuității serviciului public în discuție și împrejurarea că pe rutele 2-7 din contract, respectiv pe raza Municipiului Alba Iulia nu se mai efectuează curse de transport public din data de 16.06.2026, astfel că pericolul invocat este unul concret și imediat pentru utilizatorii privați de un serviciu public, motiv pentru care instanța reține îndeplinită și cea de-a doua condiție cercetată.

Analizând condiția caracterului provizoriu (vremelnic) al măsurii pretinse prin primul capăt de cerere, instanța sublinează că aceasta presupune că pe calea ordonanței președințiale nu pot fi luate măsuri definitive, care să rezolve în fond litigiul dintre părți, ci numai luarea unor măsuri în cazuri urgente.

Pentru aceste motive, în numele legii ordonă:

Respinge ca neîntemeiate excepția lipsei calității procesule active a reclamantului Municipiul Alba Iulia și excepția prematurității. Califică excepția inadmisibilității ca apărare de fond. Admite în parte cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantul MUNICIPIUL ALBA IULIA reprezentat prin Primarul Municipiului Alba Iulia, Pleșa Gabriel Doru, cu sediul în Mun. Alba Iulia, Calea Moților, nr.5A, județ Alba, în contradictoriu cu pârâții SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA Alba Iulia, cu sediul social în Mun. Alba Iulia, Bld. Republicii nr.27, județ Alba, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/586/1995, având CUI 1758080, reprezentată prin director general Stelian Constantin Nicola, și ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ DE DEZVOLTARE ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL cu sediul în Mun. Alba Iulia, Calea Moților, nr.5A, județ Alba, reprezentată prin președinte Popa Ioan Iancu.

Obligă SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA Alba Iulia, ca până la soluționarea definitivă a litigiului ce face obiectul dosarului nr.2301/107/2026 aflat pe rolul Tribunalului Alba – Secția de contencios administrativ și fiscal, să reia serviciul public de transport local de persoane, decurgând din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane cu nr. 26/48 din data de 17.01.2021, pe traseele stabilite pe raza Municipiului Alba Iulia, conform programului de transport aprobat.

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