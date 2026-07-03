5 iulie 2026 | Restricții temporare de cicrculație pe DN1 și DN 67C Transalpina, în Alba: Se desfășoară Turul Ciclist al Sibiului

Restricții temporare de cicrculație pe DN1 și DN 67C Transalpina, în Alba: Se desfășoară Turul Ciclist al Sibiului

Șoferii care tranzitează județul Alba sunt atenționați că, duminică, 5 iulie 2026, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe DN 1 și DN 67C (Transalpina), ca urmare a desfășurării competiției „Turul Ciclist al Sibiului 2026”, ediția a XVI-a.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, traficul va fi restricționat pe DN 1, între kilometrii 351+254 și 362+800, pe sectorul cuprins între localitățile Cunța și Sebeș, în intervalul orar 11:30 – 11:45.

De asemenea, restricții vor fi impuse și pe DN 67C (Transalpina), între kilometrii 145+300 și 137+800, pe tronsonul Sebeș – Săsciori, în intervalul 11:50 – 12:00.

Reprezentanții DRDP Cluj precizează că, pe durata desfășurării competiției, în zona intersecțiilor vor fi prezenți piloți de dirijare a traficului, pentru a facilita desfășurarea în siguranță a evenimentului și pentru a reduce disconfortul participanților la trafic.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele vizate de restricții și să respecte indicațiile personalului aflat în teren.

sursa: DRDP Cluj

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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