3-4 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și în alte peste 30 de județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Cod Galben de inundații în Alba și în alte peste 30 de județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Avertizare Hidrologică valabilă în intervalul 3 iulie, ora 12:00 – 4 iulie, ora 12:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării acestora.

În acest interval există riscul producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

În cadrul Avertizării a fost emis un Cod portocaliu, valabil în perioada 3 iulie, ora 12:00 – 4 iulie, ora 09:00, pentru râuri din județele: Argeș, Teleorman, Covasna, Harghita, Brașov și Vrancea.

Totodată, un Cod galben este în vigoare în intervalul 3 iulie, ora 12:00 – 4 iulie, ora 12:00, pentru județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Mehedinți, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui, Iași, Galați, Botoșani, Tulcea și Constanța.

Populația este sfătuită să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități, să evite deplasările în apropierea râurilor și traversarea cursurilor de apă în perioadele de manifestare a fenomenelor periculoase, să nu desfășoare activități în albiile majore și în zonele inundabile și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor și a gospodăriilor expuse riscului de inundații.

COD GALBEN

În intervalul 03.07.2026 ora 12:00 – 04.07.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lӑpuş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Bistriţa Nӑsӑud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţӑ cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte confluență cu râul Târnava (județele: Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Sibiu, Braşov şi Alba), Târnava Micӑ – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Brănișca (județele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalӑu şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalӑu (județele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmăţui (județele: Olt și Teleorman), Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Fӑget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Fӑget (judeţele: Harghita, Bacӑu, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacӑu), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava (judeţul Suceava), Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negrești (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (judeţele: Vaslui și Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Tulcea şi Constanţa).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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