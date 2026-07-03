Curier Județean

3 iulie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Rânduială tradițională în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Rânduială tradițională în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni

Astăzi, vineri, 3 iulie 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Citește și: VIDEO| Catedrala Încoronării din Alba Iulia, edificiu ridicat special pentru încoronarea Regilor României Mari, Ferdinand și Maria, simbol al unităţii noastre creştineşti şi româneşti

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Sfintelor Paști. De asemenea, amintim faptul că slujba Vecerniei și a Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de mâine, sâmbătă, 4 iulie 2026, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40.

sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Cel mai mare magazin din rețeaua Dacia Market, deschis pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Parcare cu două intrări, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse. Program

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

3 iulie 2026

De

Cel mai mare magazin din rețeaua Dacia Market, deschis pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Parcare cu două intrări, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse. Program Parcare cu 2 intrări, una de pe strada Emil Racoviță, sistem nou de prețuri și selecție mare de produse sunt principalele atu-uri ale noului și spațiosului […]

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii sociale și Autoritate tutelară. Calendar și condiții de participare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

3 iulie 2026

De

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Beneficii sociale și Autoritate tutelară. Calendar și condiții de participare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 06.07-12.07.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

3 iulie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 06.07-12.07.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026 Nr.crt.  ADRESA  INTERVAL 1 AIUD – Strada ZORILOR, Strada VIILOR, Strada VALEA AIUDULUI PARTIAL, Strada VALCELE PARTIAL, […]

Citește mai mult