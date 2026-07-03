3 iulie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Rânduială tradițională în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni

Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Rânduială tradițională în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni

Astăzi, vineri, 3 iulie 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, va fi săvârșită slujba privegherii. În prima parte vor fi oficiate Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este oficiată în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Sfintelor Paști. De asemenea, amintim faptul că slujba Vecerniei și a Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, săvârșită în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reîntregirii din dimineața zilei de mâine, sâmbătă, 4 iulie 2026, acesta va cuprinde oficierea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40.

sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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