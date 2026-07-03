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VIDEO ȘTIREA TA | Bărbat filmat în timp ce ,,împrumută” o găleată de vopsea lavabilă dintr-un bloc din Alba Iulia: ,,Este rugat insistent de păgubit să o aducă înapoi”

Bogdan Ilea

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Bărbat filmat în timp ce ,,împrumută” o găleată de vopsea lavabilă dintr-un bloc din Alba Iulia: ,,Este rugat insistent de păgubit să o aducă înapoi”

Un bărbat a fost filmat în data de 1 iulie, în jurul orei 14:00, în timp ce ar fi sustras o găleată cu vopsea lavabilă dintr-un bloc situat pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a comis fapta. Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare de Cosmin Jurcoveț, fost prim-adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, alături de mesajul:

,,La data de 1 iulie, ora 13.56, domnul din imagine a „împrumutat” o găleată de vopsea lavabilă dintr-un bloc situat pe strada Ștefan cel Mare, din Alba Iulia. Haideți să îl facem vedetă și să îi transmitem că este rugat insistent de păgubit să o aducă înapoi!”, a scris pe o rețea de socializare Col (r) Cosmin Jurcoveț, fost prim-adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.

Furturi șocante în Alba Iulia

Reamintim că, o tânără de 18 ani, din Alba Iulia, a fost reținută după ce ar fi furat două lănțișoare de aur în valoare de 10.000 de lei.

Ar fi abordat trei femei, cu vârste cuprinse între 62 și 84 de ani, din municipiul Alba Iulia, și le-ar fi înmânat un articol vestimentar pentru a-l proba. Ulterior, profitând de neatenția a două dintre acestea, le-ar fi sustras lănțișorul de aur, fiind cauzat un prejudiciu de 10.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 18 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 15 – 18 iunie 2026, tânăra ar fi abordat trei femei, cu vârste cuprinse între 62 și 84 de ani, din municipiul Alba Iulia, și le-ar fi înmânat un articol vestimentar pentru a-l proba. Ulterior, profitând de neatenția a două dintre acestea, le-ar fi sustras lănțișorul de aur, fiind cauzat un prejudiciu de 10.000 de lei.

În cursul zilei de azi, 19 iunie 2026, tânăra va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.

SURSĂ VIDEO: Jurcoveţ Cosmin – Facebook

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