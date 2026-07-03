VIDEO | Șoferii STP Alba Iulia, în continuare în grevă: ,,Autobuzele nu circulă, conturile noastre sunt în continuare goale”. Transportul public, rămâne blocat

Șoferii STP Alba Iulia, în continuare în grevă: ,,Autobuzele nu circulă, conturile noastre sunt în continuare goale”. Transportul public, rămâne blocat

Vineri, 3 iulie 2026, la o zi după ordonanța președințială dată de Tribunalul Alba prin care obligă STP Alba Iulia să reia serviciul public de transport local de persoane pe traseele stabilite pe raza Municipiului Alba Iulia, conform programului de transport aprobat și contractului, angajații operatorului de transport public rămân fermi de poziții și nu reiau lucrul.

,,Nu, autobuzele nu circulă la Alba Iulia. Conturile noastre sunt în continuare goale. Nu avem de gând să ne urcăm la volan cu toate sentințele care se dau, cu tot ce vor să facă. Nu mai suntem la 1800, suntem în 2026 și, dacă prestăm un serviciu vrem să fim remunerați. Intrăm în a treia lună fără salariu”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Dan Manoilă, conducător auto al STP Alba Iulia.

Angajații spun că își doresc să reia activitatea, dar că acest lucru se va întâmpla doar când își vor primi salariile la zi: ,,Dintr-o parte se pare că nu se dorește acest lucru. Nu știm de ce, nu înțelegem de ce, era foarte simplu de rezolvat problema.

Este un protest spontan, care a început în data de 16 iunie 2026, când am decis să oprim lucrul din cauza salariilor restante. E foarte greu, avem și noi familii, avem datorii, trebuie să ne hrănim, ca orice cetățean al acestei țări”, mai spune Dan Manoilă, unul dintre conducătorii auto.

,,Vineri dimineața, în 3 iulie 2026, circulă în continuare doar autobuzele din autogară și intră și prin oraș. Mai exact, circulă autobuzele care merg spre sate, iar când intră în oraș mai preiau și oamenii care vor să vină spre gară, opresc în fiecare stație din Alba Iulia pe traseul pe care îl au spre autogara STP. În prezent, este asigurat 41% din transport pe Alba Iulia”, spune dispecerul Popa Ioan Marius.

Reamintim că angajații STP nu și-au primit salariile de aproape 3 luni, aceștia fiind hotorâți să țină autobuzele parcate până vor avea banii în conturi.

Directorul STP a declarat joi, 2 iulie 2026 pentru ziarulunirea.ro că deblocarea situației poate avea loc într-un timp foarte scurt dacă administrația locală efectuează o plată parțială, astfel încât să se poată achita salariile și activitatea să revină la normal.

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