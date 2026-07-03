4 iulie 2026 | Acces interzis pe o stradă din Alba Iulia: Se vor executa lucrări de asfaltare. Intervalul orar

Acces interzis pe o stradă din Alba Iulia: Se vor executa lucrări de asfaltare. Intervalul orar

Primăria Alba Iulia anunță că sâmbătă, 4 iulie, între orele 07:00 și 17:00, vor fi executate lucrări de asfaltare pe strada Alcalá de Henares, motiv pentru care circulația va fi restricționată pe un tronson al străzii.

Potrivit administrației locale, lucrările vor avea loc pe segmentul cuprins între intersecția cu străzile Garda și Albac și intersecția cu strada Gheorghe Șincai.

Pe durata intervențiilor, accesul va fi interzis, cu excepția riveranilor, iar șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren.

,,Vă informăm că în data de 4 iulie, în intervalul orar 07:00 – 17:00, se vor executa lucrări de asfaltare pe strada Alcalá de Henares, pe tronsonul cuprins între intersecția cu străzile Garda și Albac și intersecția cu strada Gheorghe Șincai.

Pe durata lucrărilor, accesul va fi interzis, cu excepția riveranilor.

Vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în mesajul publicat de Primăria Alba Iulia.

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