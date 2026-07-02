Distribuție Energie Electrică România: Accesul la contor înseamnă facturi corecte și un serviciu de distribuție mai eficient
Distribuție Energie Electrică România: Accesul la contor înseamnă facturi corecte și un serviciu de distribuție mai eficient
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) desfășoară o campanie de informare adresată utilizatorilor din aria sa de distribuție privind importanța asigurării accesului la contoarele de energie electrică amplasate pe proprietăți private, în vederea efectuării citirilor periodice ale acestor echipamente de măsurare.
Citirea periodică a a contoarelor de energie electrică reprezintă o obligație legală a operatorului de distribuție, prevăzută de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și de reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În cazul clienților casnici, citirea se realizează o dată la trei luni și asigură regularizarea consumului și a emiterii unor facturi conforme cu energia electrică efectiv consumată. Pentru realizarea acestei activități este necesar ca reprezentanții operatorului de distribuție să poată avea acces la contoarele amplasate pe proprietăți private, în situațiile în care acestea nu sunt accesibile de pe domeniul public.
Permiterea accesului la contoarele de energie electrică aduce beneficii directe utilizatorilor. Citirea periodică a indexului permite facturarea consumului real, elimină diferențele generate de estimări și contribuie la identificarea din timp a unor eventuale modificări neobișnuite ale consumului de energie electrică, care pot semnala defecțiuni ale instalației interioare, ale grupului de măsurare a energiei electrice sau alte situații ce necesită verificări suplimentare.
Totodată, accesul la contoarele de energie electrică contribuie la buna funcționare a sistemului de distribuție și la monitorizarea corectă a energiei distribuite în rețea, aspect esențial pentru menținerea calității serviciului oferit tuturor utilizatorilor rețelei electrice de distribuție.
DEER recomandă utilizatorilor să permită accesul reprezentanților operatorului de distribuție atunci când sunt programați pentru efectuarea citirii contoarelor și să verifice, ori de câte ori consideră necesar, legitimația persoanei care efectuează citirea. Toți cititorii care desfășoară această activitate în numele Distribuție Energie Electrică Romania poartă la vedere legitimația de serviciu. Activitatea lor vizează citirea contorului și verificarea grupului de măsurare, în vederea înregistrării corecte a consumului de energie electrică și a verificării funcționării acestuia.
Distribuție Energie Electrică Romania face apel la colaborarea utilizatorilor și reamintește că operatorul de distribuție este responsabil de exploatarea, întreținerea, dezvoltarea rețelei de distribuție, cât și de măsurarea energiei electrice distribuite, activitate distinctă de cea desfășurată de furnizorii de energie electrică. O bună colaborare între operatorul de distribuție și utilizatori contribuie la asigurarea unui serviciu sigur, eficient și transparent, în beneficiul tuturor consumatorilor.
Activitatea de citire a contoarelor este derulată de către DEER, prin personal împuternicit, în cele 18 județe din România pe care le deserveste: Alba, Bihor, Brăila, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Vrancea.
„Accesul la contor nu este doar o obligație prevăzută de legislație, ci și o garanție că fiecare utilizator plătește exact energia pe care o consumă. Prin această campanie ne dorim să consolidăm încrederea utilizatorilor în activitatea echipelor noastre din teren și să explicăm rolul esențial pe care citirea periodică a contoarelor îl are pentru funcționarea corectă a serviciului de distribuție,”- a precizat doamna Mihaela Suciu, Director General DEER.
În ultima perioadă, Distribuție Energie Electrică Romania, în calitate de operator de distribuție a energiei electrice, a constatat o creștere a numărului situațiilor în care accesul la contoarele de energie electrică este îngreunat sau refuzat. De asemenea, au existat și cazuri izolate în care persoanele împuternicite să efectueze citirea contoarelor au fost supuse unor acte de agresiune verbală sau chiar fizică în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Reiterăm faptul că reprezentanții operatorului de distribuție sau ai societăților împuternicite desfășoară activitatea de citire în interesul asigurării unei măsurări corecte a consumului și al unei facturări bazate pe consumul real de către furnizor. Acestia au obligația de a purta în permanență și la vedere legitimația de serviciu atunci când vizitează locurile de consum unde sunt situate contoarele de energie electrică.
Prin această campanie, DEER își propune să consolideze încrederea utilizatorilor în reprezentanții operatorului de distribuție care exercită activitatea de citire a contoarelor, să explice rolul acestora și să încurajeze colaborarea părților pentru desfășurarea în condiții de eficiență și echilibru relațional a activităților de măsurare a energiei electrice.
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