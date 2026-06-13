FOTO | Sports Festival: Cariera Simonei Halep celebrată la Cluj, în fața a 10.000 de oameni. Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill, alături de marea campioană într-o seară specială găzduită de BTarena

Sports Festival: Cariera Simonei Halep celebrată la Cluj, în fața a 10.000 de oameni. Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill, alături de marea campioană într-o seară specială găzduită de BTarena

Seară memorabilă dedicată celei mai mari jucătoare de tenis din România și unei campioane care a marcat tenisul mondial. Simona Halep și-a marcat oficial retragerea din cariera sportivă la Cluj, în cadrul celei de-a șaptea ediții Sports Festival.

În sala polivalentă BTarena, 10.000 de oameni au trăit, alături de ea, toate emoțiile unei cariere încununate cu 24 de trofee și două titluri de Gran Slam.

Invitați speciali au fost: Elina Svitolina, una dintre jucătoarele alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, Gaël Monfils,jucător de tenis recunoscut pentru stilul său de joc spectaculos și Andrei Pavel, fost nr. 13 ATP. La Sports Festival a revenit și Darren Cahill, recunoscut în lumea tenisului pedntru performanțele excepționale obținute ca antrenor. De asemenea, Simona l-a avut alături de ea și pe fostul ei antrenor, Daniel Dobre.

Simona Halep: ”Este un eveniment plin de emoţie, sunt emoţionată de când am păşit la Cluj, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susţinut, publicul acesta frumos, care mi-a oferit cele mai frumoase momente, jucând aici, la Cluj, pentru România şi în turneele individuale.”

Show-ul a inclus spectacole inedite de lumini și momente artistice susținute de Loredana Groza. Pe teren au fost expuse trofeele câștigate de Simona Halep de-a lungul timpului. În cinstea marilor victorii obținute la Roland-Garros (2018) și Wimbledon (2019), terenul hard pe care a fost jucat meciul demonstrativ a fost „împărțit” între iarbă și zgură, cele două suprafețe pe care Simona a cunoscut gloria în tenisul mondial.

Simona Halep: ”Trofeul de la Roland-Garros a fost cu mult mai multă încărcătură emoţională, pentru că pierdusem deja trei finale şi, reuşind în final să câştig un Grand Slam, a fost o împlinire, o eliberare de presiune şi o dovadă că am fost în stare să câştig un Grand Slam. Dar fiecare are importanţa lui, Wimbledon este cel mai prestigios turneu şi nu pot să spun că mă aşteptam să câştig pe iarbă, pentru că noi nu avem terenuri de iarbă în România, dar de la an la an am jucat tot mai bine şi încrederea a crescut. Câştigând cu Serena pe iarbă, a fost ceva deosebit. Pe amândouă le-aş pune pe acelaşi loc, nu vreau să fac diferenţe între ele, dar, totuşi, a fost cu mai multă încărcătură la Roland-Garros.”

Meciul demonstrativ a început avându-i pe Simona Halep și Andrei Pavel de o parte a fileului, respectiv familia Monfils–Svitolina de cealaltă parte. Francezul a început la serviciu, iar cei patru jucători au trecut imediat la a face spectacol. Publicul a înțeles rapid că scorul este mai puțin important, deși primul game a revenit cuplului Monfils–Svitolina.

Andrei Pavel a fost primul care a avut nevoie de pauză, iar arbitrul Kader Nouni a avut grijă ca fostul jucător să aibă parte de toate pauzele solicitate. Băieții au schimbat câteva mingi într-un mini-meci de simplu, Gaël Monfils demonstrându-și încă o dată calitățile atletice, în timp ce Andrei Pavel le-a arătat fanilor că nu a pierdut aproape nimic din abilitățile tehnice cu care s-a consacrat.

Fanii s-au bucurat de încă un schimb de echipe, atunci când Simona și Elina au trecut în aceeași formulă și și-au dominat adversarii timp de un game.

La jumătatea partidei, Simona a primit ajutor din tribună, de la tatăl ei, Stere Halep. Chiar dacă a jucat într-o ținută elegantă, Stere s-a ridicat la înălțimea momentului și și-a ajutat fiica încă o dată, acum chiar din teren.

Într-un moment cu totul emoționant de „pasare a torței”, Simona Halep a jucat pe terenul din BTarena cu Sofia Zejly, o tânără sportivă în vârstă de 8 ani, care a început să joace în cadrul Winners Sports Club. Aceasta chiar a mărturisit că jucătoarea ei preferată din circuitul WTA este Simona Halep.

Gaël Monfils: ”Am fost foarte măgulit că Simona ne-a invitat la acest ultim eveniment al ei. Este un moment extrem de important pentru Simona. Suntem aici pentru ea și pentru cariera ei extraordinară. Noi suntem aici pentru a oferi un spectacol frumos și pentru a arăta tenis de cea mai bună calitate”.

Elina Svitolina, #8 WTA: ”Când am primit invitația de a participa la acest eveniment special, nu am stat prea mult pe gânduri. Pentru Simona este un moment foarte special. Cred că eu și ea am împărțit multe momente importante de-a lungul carierei și este minunat să fiu aici.”

Andrei Pavel și-a exprimat, înaintea evenimentului, regretul față de retragerea fostului număr 1 WTA: ”Aș fi sperat să mai continui, dar astăzi este despre tine și mă bucur enorm să fiu aici.”

Simona Halep – o carieră plină de finale și trofee

Simona Halep a jucat prima finală a carierei sale la Fes, în Maroc, în 2010. În iulie 2010 a intrat în Top 100 WTA pentru prima dată, iar sezonul 2012 a fost primul pe care l-a încheiat în Top 50. Primul turneu al carierei l-a câștigat în 2013, la Nürnberg, după care a cucerit și titlul de la ’s-Hertogenbosch (Olanda), plus turneele din Budapesta, New Haven și Sofia. La finalul anului 2013 a fost aleasă jucătoarea din circuit cu cel mai mare progres.

Anul 2014 l-a început ajungând în sferturile de finală ale Australian Open și astfel a intrat în Top 10. O lună mai târziu a câștigat turneul Masters de la Doha, iar în martie urca pe locul 5 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a unei românce în ierarhia mondială.

În 2014, Simona a jucat prima ei finală la Roland-Garros și a câștigat turneul BRD Bucharest Open. Anul 2015 l-a început cu un triumf la Shenzhen, după care a câștigat și titlul din Dubai. În mai 2017, Simona a câștigat turneul pe zgură de la Madrid pentru a doua oară consecutiv și apoi a mai ajuns o dată în finala de la Roland-Garros, încheind anul pe primul loc în clasamentul WTA. 2018 a început pentru Simona cu câștigarea turneului din Shenzhen la simplu și dublu, iar în vara acelui an a venit și primul trofeu de Grand Slam, la Roland-Garros.

Anul 2019 i-a adus Simonei al doilea trofeu major, la Wimbledon, după o finală entuziasmantă cu Serena Williams. În 2020 a mai câștigat turneele WTA de la Dubai, Praga și Roma. Ultimul turneu câștigat în carieră a fost turneul Masters 1000 de la Toronto.

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