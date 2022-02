Directorul general al Terapia Cluj: „Ajunge! Ridicați toate restricțiile, dați drumul la economie, altfel o să murim de foame, nu de Covid”

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din țară, face un apel la ridicarea tuturor restricțiilor, pentru a se evita blocarea economiei. În opinia acestuia o păstrare a restricțiilor ar agrava criza socială și economică. Dragoș Damian dă exemplul virozelor și gripelor de dinainte de 2019, care nu au dus la închiderea țării, deși generau forme de boală mai grave decât Omicron.

„Ajunge! Ridicati toate restrictiile, dati drumul la economie, altfel o sa murim de foame, nu de Covid

In octombrie 2019 am avut in Bucuresti o intalnire de bugetare la care au participat vreo 30 de colegi din 10 tari. Toti tuseam, aveam nasul infundat, unii aveau febra, fiecare venise cu viroza respiratorie de acasa. Nu am oprit evenimentul, ne-am protejat cum am putut, unii erau vaccinati antigripal, altii luau medicamente si, important de mentionat, la acel moment nici una dintre economiile tarilor din care proveneau colegii nu erau inchise sau fusesera vreodata in anii anteriori.

Daca ne uitam din curiozitate la seriile statistice din lunile februarie 2018, 2019, 2020, publicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (http://www.cnscbt.ro/…/2081-analiza-sezon-gripal…/file), vom vedea ca ratele de incidență ILI + ARI (cazuri clinice compatibile cu gripă + infecții respiratorii acute) au fost de circa 400-600 de mii de cazuri in fiecare dintre cei trei ani.

Economia nu era inchisa, gripa sezoniara putea fi prevenita cu vaccin (nu prea se vaccinau romanii nici atunci, dar asta este alta discutie) si existau medicamente antivirale si simptomatice.

Asadar, incepand de imediat, ar trebuie ridicate toate restrictiile pentru a evita agravarea crizei sociale si economice. Covid s-a transformat in Omicron, o viroza respiratorie de sezon, la fel cu cele de dinainte de 2019, imposibil si inutil sa fie oprita prin restrictii avand in vedere viteza cu care se raspandeste si simptomatologia relativ usoara, indiferent de vaccinati sau nevaccinati. Cand inainte de 2019 am mai “inchis” tara, desi erau explozii de gripe si raceli in iarna? Viroza Omicron este mai bine inteleasa, Ministerul Sanatatii a luat masurile care trebuiau luate, exista solutii de preventie si terapie, vaccin si tratament antiviral si simptomatic, iar cei care au simptome pot sta acasa in concediu medical ca si cand ar avea o raceala sau gripa sezoniera de dinainte de 2019.

Ar trebui pastrata obligativitatea mastii, care iata, si-a facut datoria, de doi ani a scazut dramatic transmisia gripei sezoniere si a celorlalte infectii respiratorii. Si, mai mult ca sigur ca odata cu ridicarea restrictiilor oamenii vor fi mai atenti si se vor proteja mai bine – pentru ca acum, cu toate restrictiile in vigoare, asistam parca la un concurs cu premii despre cine poate fenta mai eficient restrictiile….

Economia sufera cumplit din cauza restrictiilor generale si, in plus, obligativitatea izolarii contactilor este un factor agravant. Fabricile din tara fac in fiecare dimineata “inventarul”, cati carantinati, cati izolati, cati cu copiii acasa. Si majoritatea celor opriti sa vina la servici sunt asimptomatici… Costurile prelungirii restrictiilor nu vor putea fi suportate de Romania, iar tinerea inchisa a economiei si oferirea de subventii pentru salvarea fimelor de la faliment, daca era de inteles pentru 2020, devine un nonsens in 2022.

Costurile sociale ale restrictiilor sunt enorme, un calcul estimativ arata ca indiferent de varianta, mentinerea scolilor deschise sau inchiderea lor inseamna 0,6 – 1,2 miliarde lei pe luna. Costurile cu gestionarea medicala a pandemiei vor depasi 1 miliard de Euro pentru valul V. Iar costurile cu pierderile economice din cauza restrictiilor pot fi pana la echivalentul unei luni de PIB – usor de anticipat ca o economie inchisa produce mai putin si mai scump, agravand inflatia. Nu avem cum plati notele de plata generate de continuarea restrictiilor.

Fiecare zi inchisa inseamna un an 2022 foarte greu. Ajunge!”, scrie Dragoș Damian pe Facebook.