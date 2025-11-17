Din ce în ce mai puțini: Mai multe decese decât nașteri în România. Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică
Datele publicate de Institutului Naţional de Statistică arată că în septembrie s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august.
Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna septembrie 2025 a fost de 18833 (9931 pentru persoane de sex masculin și 8902 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1278 decese față de luna august 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 7,3% (+8,3% persoane de sex masculin și +6,1% persoane de sex feminin).
Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna septembrie 2025 a fost de 63, în scădere cu 6 față de luna august 2025.
Sporul natural s-a menținut negativ (-4213) în luna septembrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților-vii, potrivit INS.
În luna septembrie 2025, 41,3% (7781 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,9% (5251 decese) la persoanele de 70-79 ani și 16,1%, reprezentând 3031 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (78 decese), 5-19 ani (51 decese) și 20-29 ani (93 decese).
Nupțialitate și divorțialitate
În luna septembrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 11810 căsătorii.
Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2565 în luna septembrie.
Luna septembrie 2025 față de luna septembrie 2024
Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna septembrie 2025 a fost mai mare cu 1328 (+10,0%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024.
Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna septembrie 2025 a crescut cu 424 (+2,3%) față de luna septembrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 23 mai mic în luna septembrie 2025 decât aceeași lună din anul 2024.
Sporul natural a fost negativ atât în luna septembrie 2025 (-4213 persoane) cât și în luna septembrie 2024 (-5117 persoane).
În luna septembrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9553 persoane (5047 persoane de sex masculin și 4506 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9280 persoane (4884 persoane de sex masculin și 4396 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +2,5% în mediul urban (+4,0% în cazul persoanelor de sex masculin și +0,8% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +2,1% în mediul rural (+0,8% în cazul persoanelor de sex masculin și +3,6 în cazul persoanelor de sex feminin), se mai arată în datele transmise de INS.
