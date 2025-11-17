Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. ,,Cazurile reale sunt mult mai multe” – avertismentul medicilor

Țara noastră continuă să se confrunte cu o subdiagnosticare gravă a infecției cu HIV, avertizează specialiștii. Deși statul alocă anual peste 110 milioane de euro pentru tratamentul pacienților și există acces la terapii moderne, diagnosticul rămâne principala problemă – mulți pacienți ajung prea târziu la medic sau nu sunt testați deloc.

Managerul Institutului „Matei Balș”, Dr. Adrian Marinescu, spune pentru News.ro că diagnosticul tardiv este una dintre cauzele majore ale evoluției severe a bolii în România: „În continuare este o subdiagnosticare pentru infecţia HIV, ceea ce spunem noi că sunt destul de multe cazuri, de fapt nu este realitatea, ele sunt mai multe în realitate, şi nu vrem să-i speriem, dar aşa este.”

În România, aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. Însă, anual, ar trebui descoperite cel puțin 800 de cazuri noi. În realitate, sunt diagnosticate doar în jur de 500, iar alte aproximativ 300 rămân nediagnosticate: „Probabil avem în jur de 500 diagnosticaţi și 300 care sunt undeva afară, neavând deocamdată diagnostic.”

De ce nu se testează suficient?

Dr. Marinescu explică faptul că testarea pentru HIV nu se face sistematic, nici măcar în spitalele unde ar fi necesară: „Sunt multe spitale din România, nu mă refer la spitalele de boli infecţioase, spitale de chirurgie, multidisciplinare, în care din păcate nu se testează chiar în cazul unor pacienţi care ar fi de testat. Şi atunci fie nu se pune diagnosticul, fie se pune foarte târziu.”

Categoria cea mai expusă – consumatorii de droguri – rămâne insuficient monitorizată: „La cei care au comportamente la risc ar trebui să fie făcută o testare suficient de des. (…) Ca să-i testezi trebuie să mergi tu la ei, în stradă. Lucruri care s-au făcut punctual.”

Tratament modern există – cheia este diagnosticul timpuriu

Programul național de tratament HIV beneficiază de aproximativ 110 milioane de euro anual, iar România dispune de terapii moderne care permit pacienților să ducă o viață normală.

„Cine este diagnosticat cu infecţie HIV intră imediat în tratament şi este un tratament care poate să-i asigure o speranţă de viaţă aproximativ egală cu a unei persoane care nu are virusul”, a spus Marinescu.

Problema: prevenția și accesul la testare. „România nu a înţeles că prevenţia e cea mai bună modalitate prin care să scapi de boli. Ar trebui să facem în aşa fel încât să testăm mai mult populaţia”, a conchis doctorul.

„Frica și stigma trimit pacienții direct în faza de SIDA”

Șefa departamentului de boli infecțioase de la UMF Timișoara, Prof. Univ. Dr. Voichiţa Lăzureanu, confirmă că pacienții ajung prea târziu la medic: „Frica și stigma fac ca această boală să se testeze cât mai târziu.”

În centrul regional Timișoara sunt monitorizați aproximativ 1.200 de pacienți, dintre care 500 doar în județul Timiș. Anual sunt depistate 90–100 de cazuri noi în cele patru județe din vestul țării.

„Cu cât se depistează mai târziu, cu cât sistemul imun este mai degradat, cu atât scade speranța de viață chiar și cu un tratament eficient.”, avertizează medicul.

Testarea este accesibilă: „Costă între 30 și 40 de lei serologia HIV dacă o faci tu, din proprie iniţiativă. (…) Poți să te duci la medicul de familie și îl faci gratuit.”

Conform datelor de la Institutul „Matei Balș”:

-până la 30 iunie 2025: 56 de decese asociate HIV/SIDA

-până la aceeași dată: peste 200 de cazuri noi raportate oficial

-în realitate: aproximativ 500 de cazuri noi în 2025

Medicii avertizează că diagnosticarea prea târzie rămâne principalul pericol, nu lipsa tratamentului.

