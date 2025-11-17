Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. ,,Cazurile reale sunt mult mai multe” – avertismentul medicilor
Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. ,,Cazurile reale sunt mult mai multe” – avertismentul medicilor
Țara noastră continuă să se confrunte cu o subdiagnosticare gravă a infecției cu HIV, avertizează specialiștii. Deși statul alocă anual peste 110 milioane de euro pentru tratamentul pacienților și există acces la terapii moderne, diagnosticul rămâne principala problemă – mulți pacienți ajung prea târziu la medic sau nu sunt testați deloc.
Managerul Institutului „Matei Balș”, Dr. Adrian Marinescu, spune pentru News.ro că diagnosticul tardiv este una dintre cauzele majore ale evoluției severe a bolii în România: „În continuare este o subdiagnosticare pentru infecţia HIV, ceea ce spunem noi că sunt destul de multe cazuri, de fapt nu este realitatea, ele sunt mai multe în realitate, şi nu vrem să-i speriem, dar aşa este.”
În România, aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. Însă, anual, ar trebui descoperite cel puțin 800 de cazuri noi. În realitate, sunt diagnosticate doar în jur de 500, iar alte aproximativ 300 rămân nediagnosticate: „Probabil avem în jur de 500 diagnosticaţi și 300 care sunt undeva afară, neavând deocamdată diagnostic.”
De ce nu se testează suficient?
Dr. Marinescu explică faptul că testarea pentru HIV nu se face sistematic, nici măcar în spitalele unde ar fi necesară: „Sunt multe spitale din România, nu mă refer la spitalele de boli infecţioase, spitale de chirurgie, multidisciplinare, în care din păcate nu se testează chiar în cazul unor pacienţi care ar fi de testat. Şi atunci fie nu se pune diagnosticul, fie se pune foarte târziu.”
Categoria cea mai expusă – consumatorii de droguri – rămâne insuficient monitorizată: „La cei care au comportamente la risc ar trebui să fie făcută o testare suficient de des. (…) Ca să-i testezi trebuie să mergi tu la ei, în stradă. Lucruri care s-au făcut punctual.”
Tratament modern există – cheia este diagnosticul timpuriu
Programul național de tratament HIV beneficiază de aproximativ 110 milioane de euro anual, iar România dispune de terapii moderne care permit pacienților să ducă o viață normală.
„Cine este diagnosticat cu infecţie HIV intră imediat în tratament şi este un tratament care poate să-i asigure o speranţă de viaţă aproximativ egală cu a unei persoane care nu are virusul”, a spus Marinescu.
Problema: prevenția și accesul la testare. „România nu a înţeles că prevenţia e cea mai bună modalitate prin care să scapi de boli. Ar trebui să facem în aşa fel încât să testăm mai mult populaţia”, a conchis doctorul.
„Frica și stigma trimit pacienții direct în faza de SIDA”
Șefa departamentului de boli infecțioase de la UMF Timișoara, Prof. Univ. Dr. Voichiţa Lăzureanu, confirmă că pacienții ajung prea târziu la medic: „Frica și stigma fac ca această boală să se testeze cât mai târziu.”
În centrul regional Timișoara sunt monitorizați aproximativ 1.200 de pacienți, dintre care 500 doar în județul Timiș. Anual sunt depistate 90–100 de cazuri noi în cele patru județe din vestul țării.
„Cu cât se depistează mai târziu, cu cât sistemul imun este mai degradat, cu atât scade speranța de viață chiar și cu un tratament eficient.”, avertizează medicul.
Testarea este accesibilă: „Costă între 30 și 40 de lei serologia HIV dacă o faci tu, din proprie iniţiativă. (…) Poți să te duci la medicul de familie și îl faci gratuit.”
Conform datelor de la Institutul „Matei Balș”:
-până la 30 iunie 2025: 56 de decese asociate HIV/SIDA
-până la aceeași dată: peste 200 de cazuri noi raportate oficial
-în realitate: aproximativ 500 de cazuri noi în 2025
Medicii avertizează că diagnosticarea prea târzie rămâne principalul pericol, nu lipsa tratamentului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie
Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare an, la 17 noiembrie, lumea marchează Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, un prilej de a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai prevenibile forme de cancer. Institutul Național de Sănătate Publică […]
Din ce în ce mai puțini: Mai multe decese decât nașteri în România. Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică
Mai multe decese decât nașteri în România: Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică Datele publicate de Institutului Naţional de Statistică arată că în septembrie s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august. Citește și: Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 […]
17-18 noiembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte zone din țară. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi
17-18 noiembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte zone din țară. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi Meteorologii au emis luni dimineața o informare meteo de ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi, 20 noiembrie 2025. Este cod galben de vânt puternic în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie
Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare...
Din ce în ce mai puțini: Mai multe decese decât nașteri în România. Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică
Mai multe decese decât nașteri în România: Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică Datele publicate de...
Știrea Zilei
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
FOTO | Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren: „Microbul îl aveam în sânge încă de mic și așa a pornit această nebunie”
Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren:...
Curier Județean
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în...
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir...
Politică Administrație
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...