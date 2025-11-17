Rămâi conectat

Actualitate

Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. ,,Cazurile reale sunt mult mai multe” – avertismentul medicilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. ,,Cazurile reale sunt mult mai multe” – avertismentul medicilor

Țara noastră continuă să se confrunte cu o subdiagnosticare gravă a infecției cu HIV, avertizează specialiștii. Deși statul alocă anual peste 110 milioane de euro pentru tratamentul pacienților și există acces la terapii moderne, diagnosticul rămâne principala problemă – mulți pacienți ajung prea târziu la medic sau nu sunt testați deloc.

Managerul Institutului „Matei Balș”, Dr. Adrian Marinescu, spune pentru News.ro că diagnosticul tardiv este una dintre cauzele majore ale evoluției severe a bolii în România: „În continuare este o subdiagnosticare pentru infecţia HIV, ceea ce spunem noi că sunt destul de multe cazuri, de fapt nu este realitatea, ele sunt mai multe în realitate, şi nu vrem să-i speriem, dar aşa este.”

În România, aproximativ 16.000 de pacienți se află în tratament. Însă, anual, ar trebui descoperite cel puțin 800 de cazuri noi. În realitate, sunt diagnosticate doar în jur de 500, iar alte aproximativ 300 rămân nediagnosticate: „Probabil avem în jur de 500 diagnosticaţi și 300 care sunt undeva afară, neavând deocamdată diagnostic.”

De ce nu se testează suficient?

Dr. Marinescu explică faptul că testarea pentru HIV nu se face sistematic, nici măcar în spitalele unde ar fi necesară: „Sunt multe spitale din România, nu mă refer la spitalele de boli infecţioase, spitale de chirurgie, multidisciplinare, în care din păcate nu se testează chiar în cazul unor pacienţi care ar fi de testat. Şi atunci fie nu se pune diagnosticul, fie se pune foarte târziu.”

Categoria cea mai expusă – consumatorii de droguri – rămâne insuficient monitorizată: „La cei care au comportamente la risc ar trebui să fie făcută o testare suficient de des. (…) Ca să-i testezi trebuie să mergi tu la ei, în stradă. Lucruri care s-au făcut punctual.”

Tratament modern există – cheia este diagnosticul timpuriu

Programul național de tratament HIV beneficiază de aproximativ 110 milioane de euro anual, iar România dispune de terapii moderne care permit pacienților să ducă o viață normală.

„Cine este diagnosticat cu infecţie HIV intră imediat în tratament şi este un tratament care poate să-i asigure o speranţă de viaţă aproximativ egală cu a unei persoane care nu are virusul”, a spus Marinescu.

Problema: prevenția și accesul la testare. „România nu a înţeles că prevenţia e cea mai bună modalitate prin care să scapi de boli. Ar trebui să facem în aşa fel încât să testăm mai mult populaţia”, a conchis doctorul.

„Frica și stigma trimit pacienții direct în faza de SIDA”

Șefa departamentului de boli infecțioase de la UMF Timișoara, Prof. Univ. Dr. Voichiţa Lăzureanu, confirmă că pacienții ajung prea târziu la medic: „Frica și stigma fac ca această boală să se testeze cât mai târziu.”

În centrul regional Timișoara sunt monitorizați aproximativ 1.200 de pacienți, dintre care 500 doar în județul Timiș. Anual sunt depistate 90–100 de cazuri noi în cele patru județe din vestul țării.

„Cu cât se depistează mai târziu, cu cât sistemul imun este mai degradat, cu atât scade speranța de viață chiar și cu un tratament eficient.”, avertizează medicul.

Testarea este accesibilă: „Costă între 30 și 40 de lei serologia HIV dacă o faci tu, din proprie iniţiativă. (…) Poți să te duci la medicul de familie și îl faci gratuit.”

Conform datelor de la Institutul „Matei Balș”:

-până la 30 iunie 2025: 56 de decese asociate HIV/SIDA

-până la aceeași dată: peste 200 de cazuri noi raportate oficial

-în realitate: aproximativ 500 de cazuri noi în 2025

Medicii avertizează că diagnosticarea prea târzie rămâne principalul pericol, nu lipsa tratamentului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 42 de minute

în

17 noiembrie 2025

De

Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare an, la 17 noiembrie, lumea marchează Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, un prilej de a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai prevenibile forme de cancer. Institutul Național de Sănătate Publică […]

Citește mai mult

Actualitate

Din ce în ce mai puțini: Mai multe decese decât nașteri în România. Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

17 noiembrie 2025

De

Mai multe decese decât nașteri în România: Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică Datele publicate de Institutului Naţional de Statistică arată că în septembrie s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august. Citește și: Cazurile de HIV explodează în România: aproximativ 16.000 […]

Citește mai mult

Actualitate

17-18 noiembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte zone din țară. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 noiembrie 2025

De

17-18 noiembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte zone din țară. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi Meteorologii au emis luni dimineața o informare meteo de ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi, 20 noiembrie 2025. Este cod galben de vânt puternic în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 42 de minute

17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie

Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare...
Actualitateacum o oră

Din ce în ce mai puțini: Mai multe decese decât nașteri în România. Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică

Mai multe decese decât nașteri în România: Ce arată ultimele date transmise de Institutul Național de Statistică Datele publicate de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 17 ore

FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”

Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
Ştirea zileiacum 18 ore

FOTO | Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren: „Microbul îl aveam în sânge încă de mic și așa a pornit această nebunie”

Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren:...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic

Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în...
Curier Județeanacum 3 ore

URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 ore

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări

Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Politică Administrațieacum 16 ore

Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical

Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen

17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată

17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea