Salariul minim din România în 2027. Ministru: „Nu poți avea o companie profitabilă cu angajați care nu au un trai decent”
Salariul minim din România în 2027. Ministru:„Nu poți avea o companie profitabilă cu angajați care nu au un trai decent”
Majorarea salariului minim pe economie în 2027 nu este bătută în cuie pentru 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că au început consultările cu sindicatele și patronatele, iar decizia va trebui să țină cont atât de indicatorii economici, cât și de costul real al unui trai decent. Programul de guvernare prevede un termen de 12 luni pentru creșterea veniturilor minime, nu o majorare obligatorie de la începutul anului viitor.
La dezbaterea organizată de Blocul Național Sindical (BNS), ministrul a criticat abordarea care pune competitivitatea companiilor și profitabilitatea înaintea nivelului de trai al angajaților. În opinia sa, salariul minim trebuie raportat la cheltuielile reale ale unei persoane, nu doar la calculele economice ale angajatorilor.
„Nu cred că se poate numi competitivitate faptul de a avea toate condițiile necesare pentru a avea un business de succes într-o țară, dar nu poți să ai un angajat care să aibă un trai decent”, a declarat Florin Manole.
Majorarea salariului minim nu este garantată de la 1 ianuarie 2027
Ministrul a explicat că formularea din programul de guvernare privind creșterea salariului minim într-un orizont de 12 luni reprezintă punctul de plecare al negocierilor, fără să stabilească automat data de 1 ianuarie 2027 pentru aplicarea unei majorări.
Manole a invocat și propria experiență profesională, amintind că a lucrat ani la rând pe salariul minim și că veniturile nu îi permiteau nici măcar să acopere chiria în București.
„Cu durerea și nostalgia unui om care a lucrat pe salariul minim pe economie ani buni (…) vă spun că da, în programul de guvernare, sintagma creșterea salariului minim pe un orizont de 12 luni este un mod de a seta startul discuției despre acest subiect, cu un orizont de așteptare de 12 luni, adică nu de două luni, cât mai e până la 1 ianuarie 2027”, a afirmat ministrul.
Ministerul Muncii a început analiza pentru stabilirea noului salariu minim
Potrivit lui Florin Manole, Ministerul Muncii a început elaborarea raportului privind evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți pentru stabilirea salariului minim. Documentul a fost deja transmis partenerilor sociali și urmează să fie discutat în comisiile de dialog social și în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.
Ministrul susține că decizia trebuie fundamentată pe date economice concrete și că nivelul de trai al angajaților trebuie să aibă o pondere importantă în negocieri.
Unul din patru angajați câștigă în jurul salariului minim
Datele prezentate de Blocul Național Sindical arată că salariile mici continuă să reprezinte o problemă majoră pe piața muncii din România. Aproximativ unul din patru salariați câștigă în jurul nivelului minim, iar o treime dintre angajații cu normă întreagă, respectiv 1,71 milioane de persoane, au venituri cu cel mult 5% peste salariul minim brut.
Potrivit BNS, situația este similară celei din 2024, fără modificări semnificative în distribuția salariilor la nivelul economiei.
În același timp, Florin Manole a respins avertismentele potrivit cărora creșterea salariului minim ar conduce automat la pierderea locurilor de muncă. El a arătat că, în ultimii opt ani, salariul minim a crescut inclusiv peste rata inflației, fără ca România să înregistreze o scădere a numărului de salariați sau a contractelor de muncă.
Ministrul a indicat prețurile energiei drept una dintre principalele probleme care afectează competitivitatea companiilor și a criticat, totodată, lipsa de adaptare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la realitățile actuale ale pieței.
Declarațiile au fost făcute la lansarea studiului BNS „Adecvarea salariului minim în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 pentru anii 2025-2026”, într-un moment în care viitorul salariului minim se află din nou în centrul negocierilor dintre Guvern, sindicate și angajatori.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule
Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule O nouă sesiune a Programului Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice a început marți, la ora 10:00. Înscrierile se fac online, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor este cuprinsă între 10.000 și 18.500 de […]
Plata alocațiilor și indemnizațiilor, în avans în noiembrie 2026! Când intră banii în conturi și când ajung prin poștă
Plata alocațiilor și indemnizațiilor, în avans în noiembrie 2026! Când intră banii în conturi și când ajung prin poștă Vești importante pentru milioane de beneficiari! ANPIS a anunțat plata în avans, în luna noiembrie 2026, a alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru creșterea copilului, stimulentelor de inserție și drepturilor persoanelor cu dizabilități. Primele sume […]
Unde sunt cele mai scumpe locuinţe cumpărate prin credit ipotecar şi cât plătesc românii pentru o casă
Unde sunt cele mai scumpe locuinţe cumpărate prin credit ipotecar şi cât plătesc românii pentru o casă Bucureştiul şi Transilvania se află în fruntea clasamentului naţional al celor mai scumpe locuinţe achiziţionate prin credit ipotecar, cu valori medii de aproximativ 122.000 de euro pe imobil. La polul opus se situează Muntenia, unde preţul mediu al […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Salariul minim din România în 2027. Ministru: „Nu poți avea o companie profitabilă cu angajați care nu au un trai decent”
Salariul minim din România în 2027. Ministru:„Nu poți avea o companie profitabilă cu angajați care nu au un trai decent”...
Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule
Rabla Auto 2026: Au început înscrierile pentru persoane fizice. Ce valoare au ecotichetele pentru fiecare categorie de vehicule O nouă...
Știrea Zilei
Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare. Date oficiale
Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare....
Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia
Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia Viitoarea...
Curier Județean
Update Video | Accident rutier în zona Gării din Alba Iulia: 5 autovehicule implicate. Traficul este îngreunat
Accident rutier în zona Gării din Alba Iulia: 5 autovehicule ar fi implicate. Traficul este îngreunat Polițiștii din Alba intervin...
Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14...
Politică Administrație
Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara
USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara...
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...