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Video | Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări preliminare pentru „remedierea degradărilor”

Ioana Oprean

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Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări preliminare pentru „remedierea degradărilor”

Au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș–Turda, a anunțat marți, 3 noiembrie 2026, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 

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„În baza expertizelor tehnice efectuate, au fost stabilite lucrări de consolidare a terenului și de remediere definitivă a degradărilor generate de fenomenele de instabilitate a terenului din zona km 66+300 – km 66+500.

Principalele lucrări vizează:

*Consolidarea terenului de fundare și a rambleului, prin executarea unui sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați;

*Refacerea terasamentelor afectate și reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrile;

*Refacerea structurii rutiere în zonele afectate;

*Refacerea și completarea sistemelor de drenaj și de evacuare a apelor;

*Înlocuirea parapetului rutier afectat și refacerea semnalizării rutiere.

Aceste intervenții au ca obiectiv stabilizarea terenului, consolidarea corpului autostrăzii și eliminarea cauzelor care au generat degradările, pentru asigurarea condițiilor de siguranță a circulației pe termen lung.

Durata lucrărilor va fi influențată de mobilizarea antreprenorului și de condițiile meteorologice din perioada desfășurării acestora”, au precizat reprezentanții CNAIR.

video: CNAIR

foto: captură video CNAIR

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