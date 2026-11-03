Video | Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări preliminare pentru „remedierea degradărilor”
Surparea de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări preliminare pentru „remedierea degradărilor”
Au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeș–Turda, a anunțat marți, 3 noiembrie 2026, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
„În baza expertizelor tehnice efectuate, au fost stabilite lucrări de consolidare a terenului și de remediere definitivă a degradărilor generate de fenomenele de instabilitate a terenului din zona km 66+300 – km 66+500.
Principalele lucrări vizează:
*Consolidarea terenului de fundare și a rambleului, prin executarea unui sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați;
*Refacerea terasamentelor afectate și reconstruirea corpului autostrăzii cu material granular armat cu geogrile;
*Refacerea structurii rutiere în zonele afectate;
*Refacerea și completarea sistemelor de drenaj și de evacuare a apelor;
*Înlocuirea parapetului rutier afectat și refacerea semnalizării rutiere.
Aceste intervenții au ca obiectiv stabilizarea terenului, consolidarea corpului autostrăzii și eliminarea cauzelor care au generat degradările, pentru asigurarea condițiilor de siguranță a circulației pe termen lung.
Durata lucrărilor va fi influențată de mobilizarea antreprenorului și de condițiile meteorologice din perioada desfășurării acestora”, au precizat reprezentanții CNAIR.
video: CNAIR
foto: captură video CNAIR
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