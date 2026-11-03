Salariul mediu net în Alba a ajuns la 4.967 de lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 14 în România și locul 4 în Regiunea Centru

Numărul salariaților din județul Alba a scăzut în august 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce câștigul salarial mediu net a ajuns la 4.967 de lei, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică Alba, transmise marți, 3 noiembrie 2026.

Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii august 2026 a fost de 99945 persoane (1,8% din total ţară, 5705240 salariați), în scădere faţă de luna anterioară cu 184 persoane și cu 2075 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2025 (-2,0%).

În luna august 2026 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 8287 lei, cu 137 lei mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (-1,6%) și mai mare cu 617 lei (+8,0%) față de luna august 2025. Câştigul salarial mediu net în această lună a fost de 4967 lei, mai mic cu 96 lei (-1,9%) decât în luna anterioară și mai mare cu 359 lei (+7,8%) față de luna august 2025.

Câștiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat doar salariații din industrie și construcții (5099 lei), în timp ce salariații din agricultură și silvicultură au realizat un câștig salarial net de 4749 lei, mai mic cu 218 lei decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean, iar salariații din servicii au realizat un câștig salarial net de 4853 lei, cu 114 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean.

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna august 2026 (4967 lei), poziţionează judeţul pe locul 14 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru. Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna august 2026 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1210 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 721 lei.

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