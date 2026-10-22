Anunț de mediu – 22 octombrie 2026: Solicitare obținere acord de mediu pentru „Modernizare drum comunal DC 32, tronsonul 1, comuna Cetatea de Baltă, sat Crăciunelu de Sus”
Solicitare obținere acord de mediu pentru „Modernizare drum comunal DC32, tronsonul 1, comuna Cetatea de Baltă, sat Crăciunelu de Sus”
Comuna Cetatea de Baltă, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum comunal DC 32, tronsonul 1, propus a fi amplasat în comuna Cetatea de Baltă, sat Crăciunelu de Sus, jud. Alba.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba și la sediul Primăriei comunei Cetatea de Baltă, din loc. Cetatea de Baltă, str. Cetății, nr. 32, jud. Alba, în zilele de luni – joi, intre orele 08.00 – 14.00 si vineri intre orele 09.00 – 13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Alba.
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