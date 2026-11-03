Update Video | Accident rutier în zona Gării din Alba Iulia: 5 autovehicule implicate. Traficul este îngreunat
Accident rutier în zona Gării din Alba Iulia: 5 autovehicule ar fi implicate. Traficul este îngreunat
Polițiștii din Alba intervin în zona Gării din Alba Iulia, pe Bulevardul Ferdinand I, unde, din primele date, s-a produs un accident rutier în care ar fi implicate 5 autovehicule.
Traficul este îngreunat în zona incidentului rutier.
,,Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Ferdinand I, în zona Gării din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier în care, din primele date, ar fi implicate 5 autovehicule. Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.”, transmite IPJ Alba.
Potrivit informațiilor furnizate de ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, zona gară – Petrom.
În accident ar fi vorba despre 5 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere și 2 ambulanțe SAJ, mai precizează ISU Alba.
Update ISU Alba ora 15:59
Ca urmare a accidentului, la locul producerii evenimentului au fost asistate 4 persoane (1 adult, 3 minori).
La spital vor fi transportate 1 femeie și un minor în vârsă de 17 ani, cu răni minore.
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