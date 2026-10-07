Din 12 octombrie 2026, lucrări pe mai multe străzi din Alba Iulia: Vor fi înlocuite conductele și branșamentele de gaze naturale

Începând de luni, 12 octombrie 2026, în Municipiul Alba Iulia vor fi demarate lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale pe străzile Augustin Bena, Tribunalului, Trandafirilor, Teilor, Călărașilor, Iuliu Maniu și Avram Iancu.

Lucrările au un termen de execuție de 5 luni și fac parte dintr-o investiție care are ca beneficiar Delgaz Grid S.A., lucrările urmând să fie executate de Ontime Instal S.R.L. Proiectul prevede înlocuirea a aproximativ 2.050 de metri de conductă de gaze naturale, intervenție necesară din considerente de siguranță, precum și modernizarea a 112 branșamente.

În cadrul lucrărilor, firidele vor fi amplasate la limitele de proprietate, în conformitate cu standardele și normele tehnice în vigoare.

Pentru limitarea impactului asupra traficului și a accesului la proprietăți, intervențiile vor fi realizate etapizat, executarea noii conducte de gaze naturale, realizarea branșamentelor, cuplarea noii rețele și a branșamentelor și refacerea suprafețelor afectate de lucrări.

Pe durata intervențiilor, zonele de lucru vor fi semnalizate corespunzător, iar lucrările vor fi organizate astfel încât disconfortul creat locuitorilor și participanților la trafic să fie redus, pe cât posibil.

,,Investiția contribuie la creșterea siguranței și fiabilității sistemului de alimentare cu gaze naturale, precum și la modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale din municipiul Alba Iulia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim locuitorilor pentru înțelegerea și răbdarea acordate pe durata lucrărilor”, au transmis reprezentanții administrației locale.

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