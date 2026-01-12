DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Pierderi acumulate de aproape 14 miliarde de lei

DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Urmează reforma?

Pierderile statului la companiile pe care le deține sunt de aproape 14 miliarde de lei, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la TVR Info.

Statul român are în prezent peste 1.500 de companii, însă o parte importantă dintre acestea nu au nicio activitate. 185 de companii de stat sunt complet inactive, nu mai au nici declaraţii financiare, iar în unele cazuri din ele au rămas doar clădirile, a precizat Oana Gheorghiu, responsabilă cu acest domeniu.

În a doua jumătate a lunii ianuarie 2026 vor veni evaluările asupra situaţiei în care se află primele 22 de companii vizate de reformă.

„Când zic restructurate, nu vă închipuiţi că în şase luni compania va fi complet restructurată. Va avea un plan foarte clar de restructurare, cu un calendar foarte clar, cu nişte roluri şi responsabilităţi foarte clare. Rezultatele se vor vedea în următorul an financiar. Ce încercăm noi să facem, vom face.

Diferit este că vom monitoriza procesul ăsta de restructurare. Rezistenţa e în orice schimbare şi cred că o avem fiecare dintre noi la un nivel mai mare sau mai mic, dar dacă lucrurile sunt bine puse la punct, dacă rolurile sunt foarte clare pentru consiliul de administraţie, pentru directori, pentru personalul din subordine, lucrurile n-au cum să nu meargă”, a explicat Oana Gheorghiu.

Proiectul de reformă al companiilor de stat a fost analizat şi luni, 12 ianuarie 2026, la prima întâlnire din acest an a premierului Ilie Bolojan cu cei cinci vicepremieri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI