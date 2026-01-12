Actualitate

DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Pierderi acumulate de aproape 14 miliarde de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Urmează reforma?

Pierderile statului la companiile pe care le deține sunt de aproape 14 miliarde de lei, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la TVR Info.

Statul român are în prezent peste 1.500 de companii, însă o parte importantă dintre acestea nu au nicio activitate. 185 de companii de stat sunt complet inactive, nu mai au nici declaraţii financiare, iar în unele cazuri din ele au rămas doar clădirile, a precizat Oana Gheorghiu, responsabilă cu acest domeniu.

În a doua jumătate a lunii ianuarie 2026 vor veni evaluările asupra situaţiei în care se află primele 22 de companii vizate de reformă.

„Când zic restructurate, nu vă închipuiţi că în şase luni compania va fi complet restructurată. Va avea un plan foarte clar de restructurare, cu un calendar foarte clar, cu nişte roluri şi responsabilităţi foarte clare. Rezultatele se vor vedea în următorul an financiar. Ce încercăm noi să facem, vom face.

Diferit este că vom monitoriza procesul ăsta de restructurare. Rezistenţa e în orice schimbare şi cred că o avem fiecare dintre noi la un nivel mai mare sau mai mic, dar dacă lucrurile sunt bine puse la punct, dacă rolurile sunt foarte clare pentru consiliul de administraţie, pentru directori, pentru personalul din subordine, lucrurile n-au cum să nu meargă”, a explicat Oana Gheorghiu.

Proiectul de reformă al companiilor de stat a fost analizat şi luni, 12 ianuarie 2026, la prima întâlnire din acest an a premierului Ilie Bolojan cu cei cinci vicepremieri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează

Mif Lorena

Publicat

acum 13 secunde

în

12 ianuarie 2026

De

Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează Mouse Jacking este o nouă metodă prin care hoții pot fura o mașină doar în câteva minute, fără să lase vreo urmă, nefiind nevoie de chei furate, spargeri sau încuietori forțate. Fenomenul s-a extins rapid în Europa, iar ultimul caz […]

Citește mai mult

Actualitate

Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Președinta Moldovei: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum” „Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub, potrivit HotNews. „Vedeți ce se întâmplă în jur. […]

Citește mai mult

Actualitate

Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii. Prognoza ANM pentru perioada 12-25 ianuarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii țări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger și valori termice negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, rezultă […]

Citește mai mult