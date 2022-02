Dezamăgirea fostului căpitan al “alb-negrilor”! Alexandru Giurgiu: “Dacă eu nu am ajutat Unirea Alba Iulia…”

În această iarnă, sătul de promiunile neonorate și de numeroasele luni neachitate din drepturile salariale, Alexandru Giurgiu a plecat de la Unirea Alba Iulia acceptând propunerea de la conjudețeana CS Ocna Mureș.

Fostul căpitan al “alb-negrilor” poate fi considerat “ultimul mohican”, după ce în trecut refuzase diverse propuneri. A părăsit corabia printre ultimii, raportat la alți jucători cu experiență formați în curtea fostei prim-divizionare, care anii precedenți au trecut la grupări județene liniștite din punct de vedere financiar (exemple Vitinha, I. Grozav sau P. Păcurar). Giurgiu, aidoma lui Selagea (a ajuns în toamnă la Metalurgistul Cugir), s-a întors în 2017 acasă, în încercarea de a pune umărul la relansarea formației de suflet. În cele din urmă, Giurgiu, cel mai vechi echipier al Unirii, nu a mai suportat incertitudinea și a preferat să depășească sentimentalismele (cu excepția a 6 luni petrecute la Performanța Ighiu în 2015, singura sa echipă din Alba a fost Unirea Alba Iulia).

Căpitanul divizionarei terțe și golgheter, cu 3 reușite din cele 9 ale ultimei clasate, a fost dezamăgit de unele reacții recente ale conducătorilor albaiulieni după ce a semnat contractul cu gruparea ocnamureșeană.

“Le recomand celor care au spus și cred că Alexandru Giurgiu oricum nu a ajutat Unirea, doar să verifice cine a fost golgheterul Unirii Alba Iulia în ultimii 4 ani. La urma urmei, dacă există o asemenea opinie, de ce au insistat să revin la echipă după ce am decis să plec și am semnat cu CS Ocna Mureș?”, a declarat fotbalistul de bandă stânga.

În această toamnă, Giurgiu a înscris în derby-urile “de Alba” cu Metalurgistul Cugir (pe “Cetate”, din penalty), la… Ocna Mureș, respectiv a marcat golul singurei victorii albaiuliene pe teren propriu în tur (2-1 cu Sticla Turda, în decembrie, din lovitură liberă).

“Nici nu contează prea mult faptul că am stat atâția ani la Unirea, într-o perioadă în care clubul a trecut printr-o situație dificilă. Restul colegilor plecau, iarna sau vara, când aveau oferte, iar eu am rămas pe baricade. Momentul în care mi-am dat seama că nu contez deloc a fost acela când am solicitat să-mi fie achitată măcar o lună de contract. S-a strâns aproape un an de restanțe, era înainte de a naște soția, în finalul anului trecut, în perioada Crăciunului și Revelionului. Chiar dacă mi s-a promis că o să primesc, am așteptat degeaba! Deci, dacă eu nu am ajutat Unirea… ”, a încheiat fotbalistul în vârstă de 29 de ani.

*Principalul marcator al ultimilor ani

Dun postura de fundaș stânga sau mijlocaș central, în acești 5 ani în care a evoluat pentru Unirea Alba Iulia în Liga a 3-a, Alexandru Giurgiu a fost unul dintre jucătorii exponențiali și mereu principalul macator, reușitele din lovituri libere devenind specialitatea casei. Elocvent este exemplul finalului ediției 2018/2019, când amenințată cu retrogradarea, Unirea Alba Iulia s-a salvat grație execuțiilor sale de acest gen, 3 goluri decisive ce au produs 4 puncte în ultimele două runde (2-1 pe “Cetate” cu Gloria Lunca Teuz Cermei și 1-1 la Chișineu Criș)! Punctual, are o reușită în primăvara anului 2017 (returul când s-a întors), 8 goluri în sezonul 2017/2018, 9 goluri în stagiunea 2018/2019, 3 goluri în campionatul 2019/2020 (întrerupt de pandemie, depășit de Frăsineanu – 4 reușite) și alte 7 goluri în campionatul 2020/2021.

Produs 100 la sută al clubului din municipiul reședință de județ Alexandru Giurgiu s-a aflat în lotul lărgit al Unirii la ultima promovare în Liga 1, în 2009, iar în campionatul următor a debutat în Liga a 2-a, unde a jucat pentru albaiulieni, alături de Nicolae Stanciu și alți colegi de generație, un an și jumătate. În februarie 2012, cu un an înainte ca Unirea Alba Iulia să se retragă din Liga a 2-a și să dispară temporar de pe harta fotbalului autohton, Giurgiu, internațional Under 19, a fost cedat la Gaz Metan Severin contra sumei de 25.000 de euro și a promovat imediat pe prima scenă. A jucat în Liga 1 pentru Drobeta Tr. Severin și Astra Giurgiu, a fost legitimat și la Dinamo, trecând și în Bulgaria (la Slavia Sofia), dar și pe la Farul Constanța sau SC Bacău.

“A fost o decizie greu de luat, mă leagă enorm de multe lucruri de Unirea Alba Iulia. Am făcut pasul, am plecat, dar le urez multă baftă și le doresc să se salveze de la retrogradare”, a conchis Alexandru Giurgiu.